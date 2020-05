Todos por Mika

Salve galera, hoje o texto é sobre ajudar o próximo, utilizar o esporte e no nosso caso o alcance do blog pra fazer o bem. Essa ação conjunta com várias outras pa´ginas e blogs é para ajudar o Miquéias, quem poder ajudar seremos muito gratos.

Miquéias Mota nasceu com mielomeningocele e hidrocefalia no dia 12 de março de 2012. Ele, fã de basquete, adora praticar o esporte. No entanto, em fase de crescimento, Mika, como é carinhosamente chamado, já não cabe mais em sua cadeira de rodas. Para piorar ainda mais a situação, sua mãe, Aline, está com câncer de mama.





Nós recebemos, no último sábado, um pedido de sua mãe, Aline, para que a gente pudesse ajudar a divulgar a "Vaquinha" online. A partir disso, reunimos o maior número de sites, blogs e páginas de basquete nas redes sociais, para que o jovem Mika receba sua cadeira de rodas.





Para contribuir, clique aqui: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todo-por-mika





Ou, ainda, por transferência bancária:





Caixa Econômica Federal

Agência: 0340

Operação: 013

Conta: 00045875-0

Maria A C De Sousa

CPF: 410.093.698-22





Bradesco

Agência: 0064

Conta corrente: 0003891-1

Maria A C De Sousa

CPF: 410.093.698-22





Vamos subir a hashtag #todospormika. Vamos ajudar o garoto a receber sua cadeira de rodas.





Participam da campanha:





Jumper Brasil

Hoop 78

Triple-Double

Two Minute Warning

Slam Dunk Brasil

Basketball Scouting Brasil

Podcast Splash Brothers

Buzzer Beater

Time Out Brasil

Goat BR

Mais Basquete

Christian Camilo, do Brasil Epic Buzzer

Podcast NBA das Mina

Esportes USA

Backcourt Brasil

Shoot de Três

NBAMock Draft BR

Brooklyn Nets Brasil

Bulls Nation Brasil

Felipe Souza, do Blog do Souza e HS Basketball Brasil

Golden StateBr

Nuggets_Brasil

TorontoRaptorsBR

Twolves_Brasil

@HawksBR_

@PacerNationBr

@CelticsPlacar

@SixersBrasil

@BrasilClippers

@pacers_brasil

@CeltaoBrasil

@spurs_brasil

@SeeRed_Br

@ternoeblazers

@naeradogarrafao

@CavsBrasil

@HornetsBrasil

@mavs_brasil

Pelicans Brasil

Vagner Vargas

Carol Oliveira

Podcast Amassando o Aro