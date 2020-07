"Eu oficialmente me aposento do basquete"

Muito obrigado lenda





Com essas palavras Vince Carter se despediu hoje oficialmente das quadras. Essa pandemia acabou acelerando um pouco o processo, infelizmente o atleta não teve um jogo de despedida merecido pelos seus 22 anos de NBA.

Caso a temporada da NBA retorne, o Atalnta Hawks está fora dos jogos que antecedem os Playoffs, já que não possuí chances de ir para os Playoffs. Sendo assim, a última cesta marcada por Vinsanity foi na vitória de 136 a 131 na prorrogação contra os Knicks no dia 11 de março. Logo após a partida a temporada foi suspensa por conta do Coronavírus.

Carter teve uma grande carreira na NBA, nas últimas temporadas atuou como um atleta vindo do banco com poucos minutos, mas bom arremessador de três e que tinha muita influência sobre os jovens atletas, servindo como mentor e uma figura de suporte e inspiração. Vinsanity jogou a segunda metade de sua carreira por várias equipes, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings e Hawks. Seus melhores anos da carreira certamente foram com o Raptors (7 temporadas) e Nets (5 temporadas).

O ala teve uma carreira marcada por grandes feitos, foi a quinta escolha do Draft de 1998, chegou na liga já impressionando e revolucionando no quesito enterradas e foi eleito o Novato do Ano. Foi 8 x All-Star, sendo seis vezes selecionado nas primeiras sete temporadas com a equipe canadense. Com os Raptors obteve médias de 23.4 pontos, 5.2 rebotes e 3.9 assistências por jogo, depois de sua troca para New Jersey continuo sendo um atleta produtivo com médias de 23.6 pontos, 5.8 rebotes e 4.7 assistências, sendo um dos principais atletas das equipes.

Infelizmente Carter nunca venceu um título da NBA, mas mesmo assim conseguiu levar Raptors e Nets aos Playoffs por três vezes cada equipe. Ainda assim, sua carreira é marcada por números expressivos foram 22 anos, 1541 partidas na temporada regular (3° de todos os tempos), 25728 pontos (19° de todos os tempos), 2290 bolas de três (6° de todos os tempos) e o único atleta da história a jogar em quatro décadas diferentes.

Carter se reinventou para o basquete, passando de um jogador explosivo e que enterrava como nunca antes visto, para um arremessador consistente e com qualidade na linha de três pontos. Com toda certeza as lesões não lhe deixaram ser ainda mais incrível, porém posso fazer uma comparação aqui bem forte. Vince Carter foi o Michael Jordan para o Canadá, ele mudou o basquete no país assim como MJ mudou para o mundo em 92. Quando Vinsanity chegou lá o esporte era tratado com pouco carinho e desprezo, os jogos nem conseguiam ter bons públicos, sua maneira de jogar e o que conseguiu fazer de imediato mudou tudo. Assistam Carter Effect, disponível na Netflix e vão entender a comparação que fiz.

Encerrou a carreira com médias de 16.7 pontos, 4.3 rebotes e 3.1 assistências, forte candidato para o Hall da Fama que ficou marcado pelas enterradas. Em 2000 quando venceu o Campeonato de Enterradas revolucionou a competição, fazendo coisas nunca vistas e sendo marcada pela explosão, impulsão e força. E adivinha qual o lance que marcou a sua carreira? A enterrada nos Jogos Olímpicos de 2000 pulando Frederic Weis da seleção da França, com certeza a enterrada mais impactante de todos os tempos.









Obrigado Vince Carter por ter tido a oportunidade de acompanhar a tua carreira, sempre fosses um dos atletas que mais gostei de assistir jogar. Abaixo um vídeo com jogadas absurdas do futuro Hall da Fama.