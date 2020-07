Problemas em Houston

Westbrook está com Covid e não viaja para Orlando





A temporada da NBA começa no dia 31 de julho, mas para o Houston Rockets essa retomada pode não ser boa. Hoje foi confirmado que Westbrook, armador da equipe, testou positivo para Covid-19 e não vai viajar com a equipe para Orlando. Somando-se a isso a ausência de James Harden, que ainda não se sabe o motivo de não ter viajado com os companheiros para Orlando.

Westbrook anunciou hoje que testou positivo para Coronavírus: "testei positivo para Covid-19 antes de minha equipe viajar para Orlando. Atualmente, estou me sentindo bem, em quarentena, ansioso para me juntar aos meus colegas de equipe quando for liberado. Obrigado por todos votos de melhoras e suporte. Por favor levem esse vírus a sério, fique seguro. Use máscara".

O armador passará por um período de quarentena e deve passar por dois testes de Covid, com pelo menos 24 horas de diferença antes de juntar-se aos Rockets em Orlando. Ele passará por outro período de quarentena e novos testes adicionais em Orlando, que é o protocolo padrão para jogadores que ingressarem na chamada "bolha".

Durante uma reunião pelo Zoom com a imprensa no último sábado (11), o treinador Mike D'Antoni minimizou suas preocupações: "Espero que eles cheguem mais cedo ou mais tarde. Não acho que sejam muitos dias, acredito que tudo vá funcionar. Algumas coisas você não pode controlar totalmente, mas em alguns dias eles estarão aqui".

A dupla é responsável por 62 pontos da equipe em média, o que representa mais da metade dos 118 por jogo da equipe. Westbrook tem médias de 27.5 pontos, 7 assistências e 8 rebotes, e Harden têm médias de 34.4 pontos, 7.4 assistências e 6.4 rebotes, os donos de Houston, obviamente os principais nomes da equipe. Obviamente, ambos devem estar em Orlando até o dia 31 quando enfrentam o Mavericks, mas imagina a falta que farão caso algo ocorra.