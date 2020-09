As três piores trocas dos anos 2010

Galera como fãs de esporte muitas vezes ficamos irritados com as trocas que as franquias realizam, especialmente a que torcemos. Abaixo trago três trocas do ano 2010 que considero as piores da década, vamos ver quem concorda comigo.









BROOKLYN NETS (2013)





Primeiramente uma troca que gerou uma grande expectativa, a grande troca envolvendo Brooklyn Nets e Boston Celtics. Pra quem não lembra ou não sabe, Gerald Wallace, Keith Bogans, Marshon Brooks, Kris Humphries, Kris Joseph e três escolhas de primeira rodada e uma troca de escolha na primeira rodada para os Celtics, em troca de Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry e D.J. White.

Os Nets procuravam algumas peças para tentar chegar ao título em 2013, a franquia vinha de uma temporada de 49 vitórias e uma eliminação na primeira rodada dos Playoffs. O então proprietário Mikhail Prokhorov estava ansioso para tentar alavancar o nível da franquia, então ele conversou com o gerente geral Billy King para ser ousado. Algo que realmente foi feito.

Os Celtics estavam mais do que prontos para uma reformulação, Doc Rivers já havia deixado a franquia e a equipe estava em declínio, vindo de uma temporada de apenas 41 vitórias.

Analisando essa troca, percebemos que os Nets tinham o controle da troca, mas infelizmente não souberam usar. Pierce e Garnett já tinam 35 anos, não eram mais as estrelas que todos conheciam. Uma troca com duas escolhas parece ser mais justo, se os Nets tivessem ficado com uma escolha, ou tivessem eliminado a troca de escolhas, poderiam hoje estar com Jaylen Brown, Jayson Tatum ou Collin Sexton.











CLEVELAND CAVALIERS (2017)





Uma troca que foi realizada para tentar deixar o Cavaliers mais forte e competitivo para as finais contra os Warriors, algo que era muito comum a algumas temporadas atrás. Os Cavaliers fizeram uma troca com os Celtics, enviaram Kyrie Irving para Boston e receberam Jae Crowder, Isaiah Thomas, Ante Zizic, uma escolha de primeira rodada de 2018 e uma escolha de segunda rodada de 2020.

Na época Irving tinha 25 anos, acabava de ser campeão com os Cavs fazendo a cesta decisiva do título. Os Cavaliers deveriam explorar uma troca melhor, John Gambadoro da Arizona Sports 98.7 FM, fala sobre os rumores de uma oferta dos Bucks envolvendo Khris Middleton, Malcolm Brogdon e uma escolha de primeira rodada. Mas tinha opções melhores, David Griffin antes de deixar de ser GM buscou uma troca entre três equipes para trazer Eric Bledsoe e Paul George, de acordo com Jackie MacMullan da ESPN.

Muito se fala que está troca teria feito Lebron ficar nos Cavs, invés de sair na agência livre de 2018. A troca realizada não gerou bons frutos, além da escolha de Collin Sexton, os Cavs sabiam das lesões de Tristan Thompson e isso irritou Lebron como Brian Windhorst da ESPN comentou em seu podcast. A troca rendeu um Thomas com problemas de lesão e Jae Crowder na pior temporada da carreira, obviamente motivos que levaram a saída de Lebron.









NEW ORLEANS PELICANS (2011)





Essa certamente foi uma troca que somente um lado teve benefício, os Clippers receberam CP3 para começar uma equipe forte e que foi contender nos Playoffs por alguns anos. Em contra partida os Pelicans receberam peças que não trouxeram grandes contribuições para a equipe.

Os Clippers receberam CP3, uma escolha de segunda rodada e dinheiro por Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu e uma escolha da primeira rodada. Quando uma estrela quer sair as equipes normalmente recebem bons pacotes, na última off season Anthony Davis foi trocado por Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart De'Andre Hunter, duas escolhas de primeira rodada e uma troca de escolha na primeira rodada. Quando Paul George deixou OKC, o Thunder recebeu Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Galinari, cinco escolhas de primeira rodada e duas escolhas de troca.

CP3 tinha um valor maior, aos 26 anos era quatro vezes All-Star, três vezes líder de roubos de bola e duas vezes líder em assistências. Além disso, provou seu fator transformador, na temporada anterior a sua chegada os Pelicans perderam 64 jogos e na sua terceira temporada com a franquia venceram 56 partidas.

Os Pelicans deveriam ter recebido algo mais por essa troca, como Eric Bledsoe ou DeAndre Jordan que na época eram prospectos com perspectivas altas na carreira, ainda assim, seria pouco pelo nível de CP3 e vimos muito bem o que ele conseguiu fazer com os Clippers e o que fez com o OKC agora.