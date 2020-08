Surpresas da bolha

T. J. Warren a grande surpresa da bolha





O retorno da NBA nos trouxe muitas surpresas boas, a bolha parece ter afetado alguns atletas, como vimos Lebron, Kawhi, Paul George, Giannis jogando mal ou se poupando. Em outro lado, temos jogadores voando, se destacando e ajudando demais suas equipes, trago abaixo três nomes que são surpresas incríveis e positivas.

GARY TRENT JR.

O atleta que foi uma escolha de segunda rodada, oriundo de Duke, entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro tinha médias de 14.6 pontos em 11 partidas. O tempo que ficaram de fora em função da pandemia foi o gatilho para o jovem atleta, tudo que os Blazers precisavam para a disputa pela última vaga dos Playoffs.

Trent agora é o quarto cestinha da equipe, com médias de 18 pontos nas últimas seis partdias. O ala tem a incrível média de 56,9% de aproveitamento das bolas de três, em 8.5 arremessos por partida. A fase é tão boa, que até Paul George ficou irritado com o jovem e trocaram farpas na partida entre Blazers e Clippers.

O caminho está aberto para a equipe de Portland, devido aos tropeços dos Grizzlies, e se a equipe continuar contando com Trent em alto nível os Lakers na primeira rodada dos Playoffs serão uma realidade.

MICHAEL PORTER JR.

Renascendo pra NBA, ou melhor dizendo, nascendo para a liga o ala que foi MVP do All-American de 2017 e que tem qualidades absurdas, arremessando bem de média e longa distância, com qualidade de drible e muita visão de jogo, a dupla perfeita para Jokic.

Nas últimas quatro partidas o jogador mostrou seu potencial, após perder toda temporada 2018/19 por uma lesão nas costas, o novato conseguiu seu lugar na rotação dos Nuggets. Jogando com muita qualidade, tornou-se o segundo novato desde Melo a anotar mais de 30 pontos em uma partida, com seus 37 pontos contra o OKC.

Em seus últimos quatro jogos (OKC, Spurs, Blazers e Jazz) jogou como titular, com média de 38.9 minutos, liderando os Nuggets com médias 29.3 pontos e 12.5 rebotes, com 46,7% de aproveitamento das bolas de três. O jovem atleta se encaixa perfeitamente como um três, quatro que arremessa com facilidade, até o momento provando ser o fit perfeito para o Jokic.

Suas médias são tão impressionantes que nesses cinco jogos é o 11° em pontuação, mas o único jogador com mais de 40% de aproveitamento nas bolas de três, e com mais de 25 pontos e 10 rebotes por partida. Acredito que agora a titularidade do jovem está garantida.

T. J. WARREN

Obviamente a história mais impactante e maior surpresa da bolha, sem dúvidas, é T. J. Warren do Indiana Pacers. O ala que foi dispensado dos Suns por apenas alguma consideração em dinheiro, com certeza já fez a franquia de Phoenix se arrepender da negociação.

Warren teve na bolha quatro partidas de 30 pontos, incluindo uma partida de 53 pontos contra os Sixers dia primeiro desse mês. Victor Oladipo comentou à Royce Young da ESPN: " ele está em outro planeta agora". O ala teve mais espaço e tempo de jogo devido as ausências de Sabonis e Lamb que combinavam para 24.1 pontos por jogo na temporada regular. Na ausência de ambos, Warren tem arremessado 8.6 bolas a mais por partida e com incríveis médias de 60,5% de aproveitamento dos arremessos e 55,6% nas bolas de três em 7.2 arremessos de três por jogo.

Ele é o cestinha da bolha com médias de 34.8 pontos por jogo. Mas não é apenas sorte, na vitória contra os Lakers, marcou 7 dos últimos 9 pontos dos Pacers sendo marcado por Lebon ou Anthony Davis. Os Pacers podem não ser o time o a ser batido no Leste, mas as atuações de Warren podem mudar isso.

E pra você fã de esporte, teve alguma outra surpresa?