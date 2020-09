Lakers x Heat

Lebron e Butler se encontram nas finais





Chegou a melhor época do ano, pra quem ama basquete e NBA nada melhor que as finais da liga. Esse ano uma final bem inesperada, ao menos pelo lado da Conferência Leste com a chegada do Miami Heat, contrariando todos especialistas que apostavam no Milwaukee Bucks.

Começo essa análise ressaltando o trabalho coletivo do Miami Heat, pela primeira vez na história uma equipe têm sete atletas com médias de 10 ou mais pontos nos Playoffs. Isso demonstra que a equipe é constante, tem em Bam Adebayo um forte defensor, Dragic jogando o fino da bola, Butler ainda inconsistente mas pontuando bem e Tyler Herro jogando como se fosse veterano nos Playoffs.

Dragic, Adebayo, Butler e Herro somados tem 76.6 pontos, o armador está vivendo a sua melhor temporada nos Playoffs de sua carreira. Com tudo isso, será que o Heat vai vencer os Lakers? Sinceramente eu acredito que não, mas como a bolha tem sido imprevisível visto o que aconteceu com Bucks e Clippers, não podemos ficar surpresos com o mundo mágico da Disney.

Mas, com toda certeza o favoritismo está do lado do Lakers, no papel a equipe é muito melhor sem dúvidas. Ainda assim, Lebron James não tem um histórico muito nas finais da NBA, e com exceção de algumas partidas (como o triplo-duplo de ontem), não está sendo o jogador decisivo que todos esperam. Antes que me crucifiquem, as médias de Lebron são boas 26.7 pontos, 10.3 rebotes e 8.9 assistências, mas vimos que Anthony Davis tem sido mais decisivo em muitos jogos.

Não podemos falar que Lebron está sendo carregado ou algo assim, mas o ala em algumas partidas jogou abaixo do seu nível habitual. Em contrapartida, AD está jogando seu mais alto nível de basquete, com médias de 28.8 pontos e 9.3 rebotes, decidindo jogos e com partidas de 30/40 pontos, acredito que venha forte na briga de MVP das finais. Além dos dois astros, Alex Caruso e Kyle Kuzma têm aparecido em momentos cruciais das partidas e ajudado os Lakers.

A equipe de Los Angeles vem em busca do seu 17° título e o Heat tenta o 4° título de sua história. A equipe da Califórnia vêm a passos largos pra ser campeão, nitidamente são os favoritos e acredito em uma vitória por 4-1 talvez um 4-2. Não percam, quarta-feira na ESPN as 22 horas, jogo 1. Comentem quem vocês acham que vencem a final?