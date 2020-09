MIP é o objetivo de Lonzo

Lonzo em busca do prêmio de MIP

O armador titular do New Orleans Pelicans, Lonzo Ball, está focado em levar a franquia aos Playoffs na temporada seguinte e tem como objetivo conquistar o título de MIP. Seguindo assim o que seu companheiro de equipe, Brandon Ingram conquistou na temporada 2019/20.

Lonzo comento: "Para mim, acho que ser o jogador que mais evoluiu é definitivamente alo que posso conquistar no próximo ano".

Na atual temporada Lonzo teve uma temporada bem consistente, com médias de 11.8 pontos, 7 assistências e 6.1 rebotes, por partida. Mas o que mais impressionou foi sua evolução nos arremessos de três pontos, com 37,5% de aproveitamento em 6.3 arremessos por partida. Sua melhor marca na carreira, e uma importante evolução para consolidação do armador na liga, como um dos grande arremessadores da sua posição.

Sendo titular em toda a sua carreira, Ball precisa continuar atuando com consistência para um dia ser um All-Star. Embora tenha assinado um controle de quatro anos e 33 milhões há alguns anos, seu próximo contrato deve ser o melhor de sua carreira. Com o atleta mantendo uma boa evolução e agora trabalhando com Rich Paul e Klutch Sports, a tendência é um grande contrato.

"Queria liderar minha carreira. Escolher a minha própria representação, apenas minhas decisões, foi o primeiro passo nesse processo. Pra mim foi uma decisão fácil, e a hora certa pra fazer essa escolha".

A Klutch Sports trabalhou para se tornar a agência mais prolífica da NBA, representando jogadores como Lebron James, Anthony Davis, Draymond Green, Ben Simmons, John Wall e muitos outros atletas ao redor da liga.

Ainda sobre Lonzo Ball, a evolução do armador é nítida, de duas temporadas ruins com os Lakers, especialmente na questão dos arremessos tendo médias de 10 pontos, 6.2 rebotes, 6.4 assistências, 31,5% de aproveitamento das bolas de três e 44,9% dos arremessos de quadra. Com os Pelicans as médias são de 11.8 pontos, 7 assistências, 6.1 rebotes, com 44,2% dos arremessos de quadra e 37,5% dos arremessos de três pontos. O armador se mostra mais evoluído em seu jogo, com muita visão de quadra e melhorando a bola de três, uma arma fundamental para um armador completo.

Lonzo pode sim vir a ser MIP na temporada seguinte, depende de manter sua evolução e conseguir carregar os Pelicans de volta para os Playoffs.