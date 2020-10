Bucks não vai trocar Antetokounmpo

Grego vai mudar os rumos da liga



O grego maravilhoso esta apto para assinar um contrato máximo nesse verão, e muitas equipes já demonstraram interesse em assinar com o back to back MVP. Mas podem tirar o cavalinho da chuva, o Bucks não tem interesse nenhum em negociar o astro da franquia.

Mesmo que o ala não assine um acordo e opte por ser agente livre no próximo ano, Tim Bontemps, da ESPN relatou o posicionamento dos Bucks: "Inúmeras fontes confirmaram que os Bucks não buscará negociar Antetokounmpo se ele não assinar a renovação. Em vez disso, o Bucks vai tentar reforçar o seu elenco e utilizar o ano que vem para mostrar ao grego porque ele deve ficar".

Essa espera colocaria os Bucks na mão de Antetokounmpo, se os Bucks estiverem dispostos a aumentar sua folha salarial para melhorar a equipe, algo que Wojnarowski já reportou, a equipe de Milwaukee poderia perseguir contratos curtos de ativos de primeiro escalão.

Claramente Milwaukee precisa modificar seu plantel, especialmente por ter sido o melhor time do leste em duas temporadas consecutivas e ainda assim não conseguir chegar as finais da NBA. Pode ser entretanto, difícil adicionar uma terceira estrela ao elenco juntamente com Antetokounmpo e Middleton, já que têm no elenco Eric Bledsoe, Brook Lopez, George Hill e Dante DiVincenzo como principais ativos.

Os Bucks possuem a escolha de primeira rodada do Indiana Pacers do Draft desse ano, juntamente com sua escolha de primeira rodada de 2021 como potenciais moedas de troca.

Tudo vai depender da decisão do grego, se ele optar por ser agente livre, os Bucks vão ter de reforçar urgentemente a equipe para tentar mantê-lo. Além disso, a decisão do grego vai afetar toda a liga, caso ele renove vai acabar com as intenções do Dallas Mavericks, Miami Heat, Toronto Raptors que querem contratá-lo no ano seguinte. Se fala também que o New York Knicks possa estar preparando tudo possível para ir atrás de Antetokounmpo, como fizeram com Irving e Durant.

Podemos afirmar sem medo de errar, que o futuro da NBA está nas mãos do grego, podendo criar um super time em qualquer franquia que for ou ficando com os Bucks e fazendo história pela equipe que lhe draftou. Vamos ficar atentos a movimentação mais importante dessa offseason.