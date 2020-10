Mudança de ares

A temporada regular mal terminou e muito já se fala, especula e sonha sobre alguns atletas trocando de equipes. Abaixo trago três nomes que podem muito bem mudar uma franquia, atletas que podem formar um trio principal e alavancar um time.





O primeiro grande nome é DeMar DeRozan, ala de 31 anos que pode deixar os Spurs por uma agência livre, ou exercer sua opção de atleta de 27,7 milhões de dólares e ser negociado, ou assinar e negociar um contrato que poderia lhe render um contrato de longo prazo e levá-lo a um destino de sua escolha.

Visando voltar aos Playoffs imediatamente, aproveitando seu potencial de All-Star por mais um tempo. Vendo que no Oeste as equipes estão cada vez mais fortes como os Pelicans, contando com o retorno dos Warriors, as chances dos Spurs diminuem de voltar aos Playoffs. Existem apenas três equipes que podem lhe oferecer os 27,7 milhões de contrato, Hawks, Knicks e Pistons, mas aparentemente apenas a equipe de Altanta parece que pode chegar aos Playoffs.

O melhor para a franquia do Texas é conseguir uma troca, pois as chances de perder DeRozan de graça é muito grande. Além disso, a franquia conta com Gay, Mills e Aldridge por mais um ano, a troca é crucial para uma renovação que será inevitável. Aparecem como interessados no ala os Nets, Magic e Blazers.









Outro grande nome dessa janela é Victor Oladipo, o ala que foi All-Star ao chegar nos Pacers agora parece estar mais perto de deixar a franquia. Depois de ser varrido nos Playoffs e sofrer uma lesão séria, segundo Jared Weiss, do THe Athletic, Oladipo estaria procurando novos ares, mesmo com o atleta negando .

Obivamente, as equipes que querem obter Oladipo vão querer exames pra saber das condições físicas do jogador. O ala certamente têm potencial para ser o segundo, terceiro jogador principal de uma equipe, jogando muito bem na defesa baixa e anotando 20 pontos por jogo. Surgem como nomes interessados, Heat, Bucks e Mavericks, todas equipes que podem oferecer grandes oportunidades ao ala. Para os Pacers a troca pode ser uma escolha segura, para uma franquia de mercado pequeno que não atrai muitas estrelas na agência livre, a negociação de Oladipo por uma oferta boa é uma escolha segura.









O jogador que vou citar agora para mim é o melhor da lista, armador clássico que faz diferença em qualquer time. Com o Thunder sendo eliminado, Donovan deixando o comando da equipe, a saída de CP3 é um passo da renovação associada as tantas escolhas de Draft. Além disso, o armador postou um vídeo em seu Twitter agradecendo a equipe, parecendo que uma troca poderia estar por vir.

O mais complicado é o seu contrato, são 85,6 milhões para os próximos dois anos, mas seu potencial de All-Star é algo que convenceria toda equipe em busca de um título. O armador seria muito bem recebido nos Sixers, Bulls e Bucks, com Antetokounmpo ou Embiid e Simmons, seriam duas equipes que certamente já seriam candidatas ao título. O Thunder procura por contratos para acabar, tentando liberar 44,2 milhões de CAP e conseguir buscar estrelas para ajudar os jovens.