Pra muitos um ano é pouco, pra outros uma eternidade, alguns falam que passa rápido, outros que dura uma eternidade. Quando se trata de saudade dura uma eternidade, quando se trata de felicidade passa com muita velocidade. Hoje faz um ano que o basquete perdeu um dos maiores atletas da história, um cara que influenciou uma geração, chegou perto de superar Jordan e criou uma mentalidade competitiva sem precedentes.

No dia 26 de janeiro de 2020 comecei o dia com a triste notícia da morte de Kobe e sua filha Gigi, e mais nove pessoas. No momento minha namorada que me contou e não tina acreditado, depois que se confirmou a notícia foi como se alguém da família tivesse morrido. E eu nem era o maior fã do Kobe, muito menos torcedor do Lakers, mas aprendi a admirar a sua grandeza ao longo dos anos e apreciar o quão excepcional era como atleta e como pai.

Kobe foi um cara que eu odiava quando adolescente, lá pelos meus 12 anos (2002), começava a jogar basquete e alguns amigos falavam que ele era melhor que o Jordan e eu ficava louco com isso. Só de pensar nisso na época eu criei um "ódio" contra ele, mas que foi passando enquanto acompanhava a NBA e passei a admirá-lo demais. Seu exemplo dentro da quadra e fora dela, como pai exemplar é algo que levo pra vida, sua força mental e sua capacidade de fazer as pessoas melhorarem ao seu redor era louvável.

Kobe e Gigi eram o mais puro exemplo de amor entre pai e filha, eu como pai de duas meninas que começam a brincar com basquete e gostar do jogo lembro muito dos vídeos dos dois treinando, arremessando, brincando com a bola. Não vou nem tocar em seus feitos nas quadras, se aposentou com 60 pontos no último jogo, foi 5 x Campeão da NBA, terceiro cestinha da história, único atleta da liga que tem dois números aposentados por uma franquia, hoje teve o número 24 aposentado pelo Dallas Mavericks em sua homenagem, tem a segunda maior pontuação da história com 81 pontos, ganhou medalha olímpica, ganhou oscar.

Certamente foi um dos maiores atletas da história, pra mim o terceiro maior atrás de Jordan e Magic, se formos perguntar pra muitos jogadores da NBA ele foi o GOAT, ele foi o cara que fez muitos dos astros de hoje querer ser atletas. Honrou e amou as cores roxo e amarelo como ninguém na vida, é o maior Laker da história sem dúvidas.

Kobe a ti deixo minha singela homenagem, obrigado pelo que fizesses no basquete e me perdoe por ter te odiado. Mas eu te amei no fim, tanto que quando eu jogava uma pelada e acertava um fadeway eu gritava: "Kooobe!".