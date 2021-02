Kyle Lowry será trocado?

Lowry envolvido em muitos rumores

Essa temporada tem sido de muitas surpresas, algumas trocas aconteceram, algumas podem acontecer e muitos rumores surgem a cada dia. Com mais de 20 partidas adiadas fica difícil saber como estão as equipes, como os atletas estão fisicamente ou em que nível eles vão chegar na temporada. Mas um nome desponta com peso suficiente para mudar uma franquia: Kyle Lowry.

Os membros executivos dos Raptors falam muito de uma troca por Lowry, um grupo defende que troquem seu All-Star e comecem um novo projeto para a equipe de Toronto. Um dirigente de outra equipe comentou: "há uma capsula do tempo para tudo e todos, e provavelmente é hora de seguir em frente".

Os dinossauros canadenses estão no momento com um recorde 10-13, depois de começar a temporada 2-8, mesmo contando com sete atletas da equipe campeã de 2018/19. A equipe começou perdendo algumas partidas por cinco pontos ou menos, conseguiu utilizar Watanabe e Bembry como opções de rotação, mas mesmo assim estão longe do topo da conferência leste. Outro ponto é que mesmo com o crescimento de Boucher, sendo cotado até como Sexto Homem do Ano, Nurse tem um abismo gigante entre seu titular Aron Baynes e a dupla Ibaka-Gasol que tinha um ano atrás.

Ainda assim, a franquia têm todas as escolhas de primeira rodada para negociar, mas eles parecem mais uma equipe em transição do que um azarão desmoronando. Nesse momento que Lowry aparece, o armador parece ser a melhor moeda de troca dos Raptors, agente livre na temporada seguinte ele é o terceiro cestinha, maior criador de jogadas, um arremessador letal de três pontos, mas inevitavelmente ele limita o desenvolvimento de outros atletas.

Nitidamente Fred VanVleet é o jogador da franquia, e após um novo contrato de quatro anos e 85 milhões para ser o playmaker da equipe. VanVleet já mostrou que pode ser o cara da franquia, com seus 54 pontos contra o Magic e as atuações nas finais da NBA, obviamente Lowry ajuda na evolução de seu jogo, mas os Raptors já escolheram outro atleta habilidoso para ser desenvolvido em Malachi Flynn na 29° escolha do Draft.

O armador já foi alvo de algumas supostas trocas, quase foi para os Knicks em 2013, em 2019 quase foi parar em Memphis e até mesmo na temporada passada esteve perto de ser negociado. A dificuldade pra essa temporada são os 35 anos e seu contrato de US$ 30,5 milhões por um ano. Ainda assim, a troca por Lowry pode beneficiar a equipe a longo prazo, pode significar um jovem jogador com salário de veterano, um atleta experiente para os Playoffs e mais uma escolha pro Draft, até mesmo os três.

Uma franquia que sempre demonstrou interesse no armador foi o Miami Heat, um dirigente da franquia comentou: "Ele é um jogador muito típico de Miami, corajoso e forte". Mesmo com Dragic elegível para trocas desde o dia 6, a franquia necessita de seu consentimento para trocá-lo, a equipe tem algumas escolhas do Draft até 2025, o terá que esperar Duncan Robinson e Tyler Herro para ter uma boa proposta. Os Clippers aparecem com a opção de Patrick Beverly e Lou Williams, além de Zubac e Kabengele para os salários baterem. Surgem ainda Magic, Cavaliers, Pelicans, e ainda correndo por fora os Spurs.

Nada mais do que especulações até então, mas do jeito que essa temporada está acontecendo tudo é possível.