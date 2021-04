NCAA Final Four

Salve, salve pessoal hoje a noite teremos um dos maiores eventos esportivos do basquetebol. Encerrando as loucuras de março, hoje a noite teremos o Final Four da NCAA, com duas grandes partidas com transmissão ao vivo da ESNP2 às partir das 18:30.

Gonzaga, Baylor, Houston e UCLA são as equipes que buscam chegar a final na próxima segunda, o mais esperado é a final entre Baylor e Gonzaga, mas UCLA e Houston não vão vender fácil essa vaga.

UCLA chegou até aqui e já pode comemorar como um título, primeiro por perder Chris Smith que era seu astro (rompeu ACL) e em seguida seu pivô Jalen Hill com problemas pessoais, e segundo por chegar ao March Madness com quatro derrotas consecutivas. A equipe mostra muito poder de recuperação e vontade de vencer, tirando uma diferença de 13 pontos contra Michigan State e posteriormente batendo BYU e Abilene Christian. Bateram ainda Alabama e Michigan, favoritos nos confrontos para chegar ao Final Four.

Houston teve um caminho fácil até aqui, o mais tranquilo dos quatro no Final Four, mas mesmo assim a equipe mostrou que pode bater de frente com grandes times. Bateram Cleveland State por 31 pontos, Rutgers, Syracause e Oregon State, com uma defesa fortíssima e rebotes ofensivos (15.5 por partida no torneio). A defesa de Houston carregou-os até aqui, mas se quiserem avançar vão precisar recuperar o seu ataque.

Baylor chega aqui fazendo história, depois de algumas décadas sem participar do Final Four, tem um ataque realmente efetivo com médias de 53% de aproveitamento dos arremessos e ainda assim, o destaque é a sua defesa. Em suas quatro partidas até aqui, limitaram seus adversários a apenas 26,8% de aproveitamento e forçando 16.8 turnovers por jogo, batendo Villanova e Arkansas.

Gonzaga é a soberana e favorita até aqui, enfrentou equipes de todos os escalões da NCAA e ganhou de todas elas, no March Madness venceu todas as partidas por pelo menos 16 pontos e com facilidade. Passaram pela forte USC com facilidade no Elite Eight e o treinador de USC comentou que foi surpreendente pois jogamos um ótimo basquete. Até agora ninguém foi páreo pra Gonzaga, e se ninguém vencê-los vamos presenciar a primeira temporada invicta ao título em 45 anos.

Pra quem gosta de basquete não percam, são duas boas partidas e a final acontece segunda.