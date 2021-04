Smart suspenso

Smart ficou de fora da partida de hoje, o atleta foi suspenso pela liga pela última partida, devido a ter "dirigido linguagem ameaçadora a um árbitro". O treinador Brad Stevens ficou um incomodado com o anúncio antes do jogo, comentou: "Eu concordo com isso. Eles estavam investigando, mas pensei que quando chegássemos ao final da tarde não haveria nada".

Certamente complicou muito a vida do treinador, já que a equipe não contava com Kemba Walker por lesão. Na última partida, Smart jogou mal e pode ter descontado a sua raiva na equipe de arbitragem, seus 14 pontos vieram de um jogo ruim com 1/10 das bolas de três e 4/17 dos arremessos de quadra.

Pra piorar a situação os Celtics podem sim cair para o Play-in, já que estão em sexto com recorde 32-30 igual do Heat sétimo colocado. Sinceramente, a equipe de Boston está decepcionante, não conseguiram arrumar seu problema no garrafão, perderam Theis que era um jogador regular, receberam Fournier que não rende nada, tem problema de lesão com Kemba, a temporada tem tudo pra acabar bem rápido nos Playoffs.