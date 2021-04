TOP 5 Draft 2021

O Draft tá chegando por aí, e com a competição da NCAA encerrada, já temos atualizações nos Mocks e trago aqui as cinco primeiras prováveis escolhas. Lembrando que são as cinco escolhas baseadas em sites de Draft e com o que acredito que as franquias podem fazer para melhorar.

Os cinco nomes são sempre os mesmos, com apenas uma certeza em todos os mocks pesquisados, Cade Cunningham que aparece como primeira escolha mais do que consolidada. Os outros nomes variam de posição especialmente Evan Mobley (2°-4°), Jalen Suggs (2°-3°) e Jalen Green (2°-4°), enquanto a quinta escolha aparece sempre vinculada a Jonathan Kuminga.

Nada mudou durante o torneio da NCAA, esses nomes serão certamente as cinco primeiras escolhas, mas vamos analisar pra onde poderiam ir e como poderiam contribuir.

1) Cade Cunningham: já era a primeira escolha na pré-temporada da NCAA, mesmo que tenha jogado mal nas oitavas contra Oregon State e feito 6/20 dos arremessos é sim o melhor prospecto da classe. Um armador alto, ágil, com arremesso bom, visão de jogo e passe preciso. No momento estaria indo para o Wolves, o que pode ser complicado pra ele já que D'Lo e Rubio estão no elenco, mas poderia formar uma jovem dupla com Anthony Edwards de futuro promissor.

2) Evan Mobley: o pivô já demonstrou que sua defesa é sólida, consegue pontuar com um bom arremesso e jogo próximo a cesta. Ganhou premiações de jogador do ano da Pac-12, jogador de defesa do ano e novato do ano, o outro único jogador de uma grande conferência com esses títulos foi Anthony Davis. É comparado com Chris Bosh, tem um dos melhores QI de basquete da classe, pode defender qualquer posição mesmo sendo pivô e seria a escolha certa para os Rockets e sua reconstrução.

3) Jalen Green: diferentemente dos outros nomes que foram falados, Green atua na G-League o que eu considero ser uma vantagem para os demais atletas. Já atuou como profissional, já conhece a rotina de treinamento, já está acostumado a atuar contra atletas profissionais. Além disso, o jovem demonstra muito bom arremesso de média e longa distância, extremamente atlético com uma impulsão invejável e controle do corpo no ar. Seria uma escolha segura para os Pistons e junto com Killian Hayes poderiam finalmente fazer a reconstrução da franquia funcionar.

4) Jalen Suggs: um atleta das posições 1 e 2, tem um QI de elite, um líder dentro de quadra, começou nos mocks como escolha mediana e subiu até o top 5. Possuí uma estatura boa para a posição, arremessa muito em de três, é imparável nas infiltrações, tem um arremesso bom e rápido praticamente indefensável. No momento seria a escolha do Orlando Magic, que mesmo com alguns armadores no elenco necessita de um atleta promissor como Suggs, que pode jogar nas posições 1 e 2, e pode reerguer a franquia de Orlando.

5) Jonathan Kuminga: outro atleta vindo da G-League, o ala que atua na posições 3 e 4, demonstrou grandes habilidades de jogo de pés, jogando de costas para a cesta, consegue achar o seu arremesso, tem habilidade para espaçar a quadra e ser uma ameaça para os adversários. Precisa melhorar seu controle de bola, ser mais consistente nas bolas de três e lance-livre. No momento será a escolha dos Cavaliers, e poderia ser uma peça boa para o elenco e ajudar muito no ataque e defesa.

Lembrando que essas são minhas constatações, mas que já vimos que as coisas mudam na hora da escolha como no Draft passado.