Dikembe Mutombo, o Humanitário

Quem viu a NBA nos anos 1990 lembra de Mutombo, o jogador de 2,28m, pra gonário do África e que foi estudar nos EUA, mas acabou na NBA. Mutombo se aposentou em 2009, mas apenas das quadras...





Dikembe Mutombo nasceu em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, como o sétimo de dez filhos de Samuel e Biamba Marie Mutombo. Em 1987, ele foi para os Estados Unidos com uma bolsa acadêmica para estudar na Georgetown University, em Washington, DC. O objetivo era seguir uma carreira médica, mas seu talento chamou a atenção do treinador John Thompson, que o convidou para fazer parte do time da universidade. Com 2,18 metros de altura, Mutombo logo se destacou, mas concluiu a graduação. Desculpa, graduações - Linguística e Diplomacia - e tornou-se, ao longo do tempo, poliglota, dominando nove idiomas, entre eles cinco africanos.





Mutombo ficou na NBA por 18 anos, após ser draftado pelo Denver Nuggets, em 1991, na quarta posição. Sua última temporada foi representando o Houston Rockets. Neste mesmo ano, o comissário da NBA, David Stern, nomeou-o Embaixador Global da NBA, uma função criada especialmente para ele.









Nós últimos 15 anos Mutombo tem trabalhado no desenvolvimento do basquete em nível internacional e colaborado com a NBA Cares para abordar questões sociais importantes ao redor do mundo. Unindo NBA e FIBA, foi um dos multiplicadores do Basketball Without Borders (https://bwb.nba.com/), criado para aumentar a conscientização sobre o basquete em lugares ao redor do mundo onde o jogo poderia contribuir com a formação dos jovens, oportunizando a prática no mais alto nível. Alguns, ao redor do mundo, que aproveitaram a oportunidade hoje são talentos que brilham na NBA (Joel Imbiid e Pascal Siakam de Camarões) e WNBA (Awak Kuier, Finlândia).