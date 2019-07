(Ainda) Buscando Mudanças

Minha eterna gratidão por conhecer e trocar ideias com Alcir Magalhães, um apaixonado por esporte e, especialmente, pelo Basquete. Batalhamos em trincheiras cercados de inimigos, mas com sinceridade, ética e buscando o melhor para que nossa modalidade voltasse ao que era há três ou quatro décadas.

O texto do Alcir que reproduzo hoje, originalmente publicado no Esporte Social, é uma indicação de leitura que divulgamos em 2010 e, infelizmente, ainda é verdadeiro em 2019. Por isto trago para a frente do Mais Basquete. reproduzo aqui para guardar e sugiro a indicação da leitura no próprio site. O autor, conhecido apaixonado pelo basquete que (re)começa a dizer o que incomoda, mas que precisa ser dito. Leiam abaixo:

Histórias do esporte brasileiro

(Publicado em 02/10/2010 por Esporte Social)

Certa vez avistei na penumbra de um ginásio vazio, uma figura sozinha, calada, com ar de amargurado e um semblante de profunda tristeza. Aquela cena me chamou a atenção, me aproximei da figura, que até então não conhecia, mas parecia estar acometido de alguma doença, perguntei: o que o levava a estar assim, o que estava acontecendo e em que eu poderia ajudar? Mal levantou os olhos e passou a contar histórias e os motivos que levaram àquele seu estado de derrota, pacientemente me pus a ouvir: Com voz embargada começou a narrar sua história:

- No passado eu era respeitado não somente a nível nacional, mas internacionalmente, hoje sou motivo de chacota nas varias mídias e rodas em que sou mencionado;

- No passado devido a minha performance de resultados em campeonatos sul-americanos, pan-americanos, mundiais e Olimpíadas todos me respeitavam quando participava destes eventos, pq sempre estava entre os 4 melhores colocados, hoje sou visto na maioria das vezes como coadjuvante e sem vontade de vencer;

- No passado era o segundo colocado na preferência nacional, hoje nem sei qual é a minha classificação;

- No passado estava entre os 4 do ranking internacional ocupava lugar de destaque e hoje ????

- Quando leio as varias mídias, somente vejo críticas e cobranças das coisas que deixei, estou deixando de fazer e não estou me planejando para o futuro;

- Hoje somente se dirigem a mim com desconfiança e com falta de credibilidade, me acusando que eu não me preparei para acompanhar a mudança que estava acontecendo no mundo devido a globalização, muitos me chamando de obsoleto e incompetente;

- Durante anos não me preparei para suportar as mudanças técnicas que o esporte internacional vem exigindo, com isto as derrotas tem sido uma constante na minha vida;

- Gritei por mudanças, consegui a mudança e não estou sabendo gerir a minha vida para tornar-me melhor, muitas vezes escutando avaliações que o meu trabalho está sendo troca de 6 por meia-dúzia;

- Muitos chamam a forma como venho gerindo as coisas de omisso e conservador;

- Tenho cometido erros clássicos de uma gestão equivocada, deixando me influenciar por terceiros e com isto me afastando daqueles que sempre me ajudaram sem interesses pessoais;

- Durante a minha existência nunca tive tantos recursos para fazer as coisas acontecerem e não consigo fazer nada que modifique a situação anterior, os resultados negativos continuam como no passado, quando os recursos eram escassos;

- Prometi mudanças um dia, também não consegui fazê-las pelo contrário, perdi a confiança daqueles que acreditaram em mim quando me propus a mudar a história das minhas derrotas e nada consegui;

- Prometi ser transparente nas minhas ações e não cumpri, tenho sido cobrado por isto;

- Decepcionei aqueles que me amavam e torciam pelo meu sucesso, hoje poucos me escolhem; - Passei a ser gozado como freguês de carteirinha dos argentinos;

- Hoje sou rico, tenho recursos financeiros e não consigo transformá-lo em resultados como um inovador e/ou empreendedor, pq não sei gerir meus recursos de forma vitoriosa e trabalho de forma obsoleta;

- Hoje não sei como valorizar aqueles que me ajudaram a fazer a minha história neste país, por omissão me afasto deles;

- Me sinto um perdedor. Depois de ouvir tudo isto, perguntei a ele como se chamava e ele respondeu:





“Me chamo BASQUETE BRASILEIRO.”