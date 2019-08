Atletas que ainda recebem

Estamos acostumados que no esporte brasileiro, especialmente no futebol atletas e jogadores continuem recebendo salários de antigos clubes. Lembro claramente de Luxemburgo e Renato Gaúcho recebendo por trabalhos anteriores, as vezes de três equipes diferentes.

Pois bem, na NBA acontece isso e garanto que ninguém sabia, pelo menos eu não. Fiquei sabendo hoje ao ler uma matéria do Bleacher Report e trago aqui pra vocês, o que acontece é que se uma equipe libera um atleta e aciona isso até 31 de agosto, o salário restante é estendido por duas vezes o número de anos em seu contrato mais um.

Alguns atletas que estão nessa lista vão te surpreender, são seis jogadores mas vamos falar mais sobre os três primeiros que certamente vão te deixar perplexo. Os atletas aqui citados estão nas folhas de pagamento das franquias nessa temporada 2019/20, detalhe que nenhum dos atletas ainda atua na NBA.

Na lista estão Matt Barnes do Sacramento Kings que recebe 2.1 milhões, Monta Ellis do Indiana Pacers que recebe 11.2 milhões e Larry Sanders 1.9 milhões dos Bucks até a temporada 2021/22. Os próximos três nomes são mais significantes ainda, segue a lista:









Josh Smith (Detroit Pistons)

Em 2013, Josh Smith chegava aos Pistons, o basquete estava mudando, o Heat acabará de ser bicampeão da NBA com um estilo de jogo priorizando o small ball. Ainda assim, os Pistons foram para outro lado mesmo tendo Andre Drummond e Greg Monroe contrataram o ala de 2.05 m, uma parceria que não deu certo desde o início pois teve de jogar longe da cesta onde nunca foi bem na carreira (28,3% de aproveitamento nas bolas de três).

Na sua primeira temporada com os Pistons teve um aproveitamento de 46,3% dos arremessos, terceira pior marca entre os 190 jogadores que registraram mais de 1500 minutos. Além disso, Joe Dumars que trouxe o ala para Detroit foi demitido antes da segunda temporada de Smith, o ala passou por apenas mais 28 jogos arremessando 39,1%, 24,3% e 46,8% antes de ser dispensado em dezembro.

O ala tinha dois anos de contrato e 27 milhões para receber, ele continua recebendo anualmente 5.3 milhões que finalmente terminam nessa temporada, mesmo enquanto atua no BIG3. Nem preciso dizer o que pensam os fãs dos Pistons.













Anderson Varejão (Portland Trail Blazers)

A 30° escolha do Draft de 2004, Varejão foi um astro em Cleveland, tendo o seu próprio dia com a torcida usando perucas e sendo uma peça chave da equipe, onde viveu seu melhor momento na carreira. Ele deu a vida pelos Cavs, fez tudo pela equipe, sempre leal e foi recompensado por isso, em 2009 fez um acordo de 50 milhões por seis anos.

Infelizmente durante esses seis anos de contrato, Varejão sofreu uma série de lesões: ruptura no tendão do tornozelo em 2011, fratura no pulso em 2012, um coagulo sanguíneo quase fatal em 2013 (sua melhor temporada, onde era cotado para ser All-Star com médias de duplo-duplo). Em 2014 renovaram o contrato por mais três anos e 30 milhões.

Na volta de Lebron James para Cleveland para 2014, Varejão era peça chave da equipe e o próprio astro disse que Varejão foi um dos melhores companheiros que teve na sua carreira. Mas em dezembro o pivô rompeu o tendão de Aquiles e a temporada acabou. Quando retornou em outubro ficou claro que os Cavaliers precisavam de um novo pivô, mais versátil ofensivamente, sendo assim foi parar no Trail Blazers.

O pivô foi dispensado ficando preso ao contrato lhe garantindo 1.9 milhões que vai até 2020/21. Varejão assinou com os Warrriors e enfrentou os Cavs nas finais de 2016, voltou ainda para temporada 2016/17 mas foi dispensado em fevereiro.













Deron Williams (Brooklyn Nets)





Essa certamente é a mais surpreendente, com todas as movimentações feitas e novas contratações, Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan são os salários mais elevados da equipe. Mas quem adivinha quem é o sexto colocado? Deron Williams, que jogou em 2012.

O armador recebe 5.5 milhões por ano, remanescente de seu contrato de cinco anos por 98.7 milhões em 2012 com os Nets. Infelizmente as lesões não deixaram o atleta fazer o investimento valer, e seus quatro anos no Brooklyn foram marcados por lesões no tornozelo.

Na sua primeira temporada com os Nets teve médias

de 21,0 pontos e 8,7 assistências. No terceiro ano de seu novo acordo, esses números caíram para 13,0 e 6,6, respectivamente. A quarta temporada nem chegou a existir.

Os Nets e Williams chegaram a um acordo de compra em julho de 2015, e seus dois últimos anos e US $ 43 milhões foram reduzidos para US $ 27,5 milhões, estendidos ao longo de cinco temporadas. Ele embolsará a última parcela nesta temporada - mais de sete anos após assinarem o contrato.





Qual dos nomes mais te surpreendeu?