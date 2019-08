Já ouvi muitas vezes a celebre frase: "o futuro a Deus pertence", mas nos esportes de alto nível o futuro é algo que deve ser muito bem estruturado e organizado. Trago aqui um top 3 das equipes mais promissoras da NBA para o futuro próximo, até mesmo para quem sabe a criação de uma dinastia.

Existem muitos elencos jovens e/ou fortes e de qualidade na liga, essa temporada promete ser a mais equilibrada dos anos 2010 e coisas boas estão por vir pra quem ama o esporte da bola laranja. Nos últimos cinco anos vimos a dominância dos Warriors, mas agora com a saída de KD da equipe e sua ida para Brooklyn junto com Kyrie e DeAndre Jordan, trocas que levaram PG e Kawhi para Clippers, Lebron e AD no Lakers, o jovem grupo dos Sixers, a equipe estrangeira dos Mavericks, e tantos outros times equilibrados.

As equipes abaixo devem chegar ao seu ápice em três temporadas, tomei como base alguns textos, mas escolhi minhas três equipes favoritas ao título da NBA em breve e talvez uma nova dinastia. Pois bem aqui vai:

Equipes como Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers tem um elenco jovem, bons veteranos e um trabalho excelente no desenvolvimento de talentos, mas ainda não estão no patamar mais elevado para ser uma equipe que vai ser campeã agora ou montar uma dinastia. Destacaria de todas essas equipes o Sixers que possuí um núcleo de jovens All-Star e jogadores experientes que com a chegada de Hordford reforçaram ainda mais o garrafão.





Los Angeles Lakers: certamente a equipe se estruturou muito bem, Lebron James é o melhor jogador de basquete do mundo, ao lado de Anthony Davis e c om D12 no garrafão formam um trio invejável. Ainda assim, o pivô é uma incerteza, o banco não é tão forte assim, mas com Lebron e AD no elenco, ninguém segura essa equipe, quase ninguém.