NBA: tu viste estes jogos?

A história da NBA em jogos que deixaram saudade e lembranças do melhor basquete. Jordan em seu último jogo pelos BULLS, LeBron marcando 25 pontos pelo CAVS, Magic Johnson comando os LAKERS ao substituir o lesionado Kareen Abdul-Jabbar na posição 5 e conquistando seu primeiro título na NBA em 1980. E os 81 pontos de Kobe Bryant?





São momentos inesquecíveis da NBA, afinal são mais de quatro décadas de história que os estadunidenses deixam marcada nos ginásios dos clubes e alguns são nomeados para o Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.













Tu viste algum destes jogos? Não viu!? É muito novo? Eu também era criança e não passavam jogos da NBA no Brasil quando Earvin Jonhson fez magia na final de 1980 contra o 76ers, mas li muito sobre e, mentalmente, sinto a atmosfera causada pela lesão de Abdul-Jabbar, o sentimento de derrota, o momento que Earvin Johnson senta ao lado do Coach Pat Riley no avião e avisa que vai jogar na posição de Kareen, os pensamentos entre os colegas (quem este calouro pensa que é?) e os incrédulos torcedores presenciando a magia tomando conta da Philadelphia. E sabem quem estava do outro lado? Julius Erving, o lendário Dr. J.













Agora, poderemos ver estes jogos e outros - serão DEZ jogos inesquecíveis, escolhidos pela equipe da SporTV (PA-RA-BÉNS!!!). Começa hoje, 13/8, as 21h, com a final entre Bulls e Utah Jazz e que termina com o lance das fotos acima... Mas este spoiler não é nada quando comparado com a troca de pontos entre Bulls e Jazz daquela partida. Assista.





Dia 20/8, também as 21h, será a vez de ver aquele jogo de Magic Johnson, descrito acima. E dia 27/8, Cavs x Pistons, Jogo 5 de 2007 e a performance de LeBron James.













Os demais jogos da série ainda não têm datas definidas, mas certamente assim que soubermos iremos postar alertas para que ninguém perca. Veja o que mais foi selecionado:





Lakers x Raptors, 2006: os 81 pontos de Kobe Bryant;

Bulls x Celtics, 1998: os 63 pontos de Michael Jordan;

Bulls x Jazz, 1997: jogo da gripe de Jordan, 38 pontos;

Pacers x Knicks, 1994: Reggie Miller enlouquecendo Spike Lee no Madson Square Garden;

Celtics x Lakers, 2008: reação de Garnett, Pierce e Ray Allen;

Celtics x Suns, 1976: três prorrogações; e

Pistons x Lakers, 1988: Isaiah Thomas, lesionado, marca 43 pontos.