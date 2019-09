Hall da fama e seus critérios

Não é novidade a novela que se passa em Minnesota por conta de Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns e sua namorada, um envolvimento de novela mexicana que mudou os rumos da equipe. Pois bem, Butler já ressaltou que quer ser negociado, mas segundo Jon Krawczynski do Athletic, os Wolves estão planejando começar a temporada com o ala integrado no elenco. Na segunda-feira o atleta começou com o técnico Tom Thibodeau, e reiterou o seu desejo de deixar a franquia, mas a orgazniação não encontrou nenhuma proposta boa e mantém o atleta na cidade até uma boa oportunidade aparecer. Thibs deu uma oportunidade para Butler permanecer longe da equipe, enquanto a situação se resolvia, desde o dia 25 de setembro o ala não tem treinado com a equipe. Mas agora com a temporada quase começando (17 de outubro), o atleta deve ser reintegrado ao elenco. A ideia do front office era um comércio "obrigatório" mas o preço de um atleta 4 x All-Star dificultou as coisas, especialmente por não aceit…