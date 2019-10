Focado nos Bucks

Ligado no Bucks





O atual MVP da liga e astro dos Bucks, Antetokounmpo deixou bem claro no dia da mídia da NBA que não está pensando na agência livre. O seu foco está no agora e nessa temporada.

O grego falou aos repórteres que é "desrespeitoso" com seus companheiros de equipe e organização discutir seus planos futuros enquanto tiver mais duas temporadas de contrato com os Bucks. O atleta não acha certo, nem o momento correto falar sobre sua agência livre, especialmente agora que uma nova temporada vai começar.

Antetokounmpo está com 24 anos, receberá nessa temporada US$ 25,8 milhões e US$ 27,5 milhões na temporada 2020/21. Certamente que Horst e companhia farão o possível para ficar com o grego, pelo menos até que ele torne-se agente livre irrestrito. Mas o ponto chave para a manutenção de Antetokounmpo é agora, tudo depende dessa temporada ao meu ver, pois se a equipe de Milwaukee não conseguir ao menos chegar as finais de conferência as questões sobre o elenco podem pesar, e muitas equipes podem surgir com boas propostas.

Essa ainda pode ser a temporada derradeira quando se fala em final de NBA, os Bucks são os favoritos do leste, mas em pouco tempo o Brooklyn Nets terá Kyrie Irving, Kevin Durant e DeAndre Jordan juntos o que certamente será um obstáculo enorme. O grego pode sim levar os Bucks as finais, se Middleton jogar bem e Bledsoe for regular nos Playoffs as finais da NBA é uma meta acessível.