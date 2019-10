The King e seu sucessor?





Todos nós esperamos muito do calouro sensação Zion Williamson, que já vem sendo comparado com Lebron James desde os tempos de ensino médio. Obviamente que o garoto tem muito potencial e se for bem trabalhado em poucos anos será um dos grandes nomes da liga, mas será que toda essa comparação é boa?

O treinador do New Orleans Pelicans, Alvin Gentry, já está procurando maneiras de proteger Zion das comparações e da pressão atrelada a essas ações. Nessa segunda-feira o treinador disse aos repórteres:

"Há muitos poucos caras, com 19 anos, que podem entrar e impactar esta liga. Existe um na Califórnia, mas também não tem comparação. Eles não deveriam fazer isso (comparar), não estamos fazendo isso. Estamos comparando Zion com Zion, queremos que ele seja o melhor Zion Williamson que ele pode ser. Ninguém mais, queremos ele seja o melhor jogador de basquete que ele possa se tornar, usando seu nome, sem comparação".

Lebron teve médias de 20.9 pontos, 5.9 assistências e 5.5 rebotes por jogo na sua temporada de estréia, e da mesma maneira que Zion, ambos foram selecionados aos 18 anos, mas contaram na temporada como 19 por completarem a idade em seu primeiro ano de liga (Zion completa 19 em julho e Lebron completou em dezembro).

As comparações entre ambos é perante sua dominância no ensino médio, Lebron era um point forward capaz de mudar a liga e o jogo. Ainda não era tão forte e atlético, mas com toda dedicação e trabalho hoje tornou-se inabalável. Zion parecia um homem jogando com crianças no ensino médio e em Duke, com seus 2,01 m e 129 kg, 13 kg a mais que Lebron.

Muitas pessoas vem Charles Barkley como uma melhor comparação, em seu começo de carreira, pelo porte físico e capacidade atlética. Lebron James disse para ESPN, sobre Zion: "O que mais me impressiona? Sua velocidade e agilidade. Pelo seu tamanho, a força que tem, se mover como ele se move, é muito impressionante. Quero dizer, todos poder ver seu atleticismo, é absolutamente ridículo. Mas a velocidade que ele se move com esse tamanho é muito impressionante".

Estamos presenciando algo novo, o hype de Zion é acima da média, nunca visto desde Lebron em 2003. Tivemos temporadas de novatos melhores que de Lebron, mas nenhuma delas que combinasse o domínio puro e o talento que Zion possuí. Zion têm um contrato de tênis de 75 milhões de dólares e mais 100 milhões garantidos em seu nome antes mesmo de jogar uma partida pela NBA, colocando-o no mesmo patamar que Lebron.