Dinastias da NBA e seus finais

A maior dinastia de todas

O esporte é feito de dinastias, elas vão e vem no esporte algumas delas são inesquecíveis e memoráveis. Mas uma hora ou outra elas sempre acabam, não importa como mas elas sempre tem um final, estamos vendo agora o final de mais uma dinastia.

Para quem começou a acompanhar a NBA na década de 2010 vimos o surgimento de uma dinastia, com boas escolhas de Draft e um bom treinador o Golden State Warriors emergiu e conquistou três títulos em cinco temporadas. Devemos ressaltar que o último título foi nitidamente abalado por lesões, de Klay Thompson, DeMarcus Cousins e principalmente Kevin Durant, mas ainda assim, foi o estopim para a dinastia começar a acabar.

Sim, estou dizendo que os Warriors acabaram como dinastia, mas não que não possam renascer novamente. Mas no momento, sem Klay, sem Curry por três meses, sem Durant que foi para o Brooklyn, com novatos irregulares, sem um bom banco, as chances para essa temporada são inexistentes. E até que consigam se reorganizar como equipe, pode demorar algum tempo para voltar a ser aquela franquia dominante da Conferência Oeste.

Minneapolis Lakers (1948-1954): Cinco títulos em cinco finais. A dinastia acabou quando George Mikan se aposentou em 1954 após as finais. Mikan tinha apenas 29 anos, mas se aposentou por conta de inúmeras lesões, mas permaneceu na franquia como técnico e gerente geral (ele atuou em várias partidas), mas a equipe não era mais a mesma. O pivô foi o primeiro astro da NBA, sua aposentadoria colocou a equipe em momentos difíceis culminando na mudança da franquia para Los Angeles.







Boston Celtics (1956-1969): Onze títulos em doze finais. Com certeza a maior dinastia de todos esportes, mesmo com a aposentadoria de muitos jogadores talentosos os celtas conseguiam se manter no topo da liga. A dinastia realmente chegou ao fim com a aposentadoria de Bill Russell como jogador e treinador, os Celtics ainda tinham Sam Jones e John Havlicek mas sem um pivô dominante deixaram de ser candidatos ao título.







Boston Celtics (1980-1987): Três títulos em cinco finais. Os Cletics de Larry Bird conseguiram ser uma dinastia na liga mesmo enfrentando o Showtime Lakers. A rivalidade dos anos 80 entre as duas franquias criou a maior rivalidade da liga, e quando os Celtics chegaram as finais de 1987 ninguém sabia que era a última daquela equipe. Emergiram os Pistons e os Bulls, Bird sofria com as costas, McHale com o tornozelo ambos se aposentando, soma-se a isso a aposentadoria de KC Jones e as mortes repentinas de Len Bias e Reggie Lewis deixariam a franquia sem estrela pela primeira vez em décadas.