A melhor dupla da história

A muito tempo venho pensando em fazer um texto, bem polêmico na realidade, mas muito interessante. Por alguns dias analisei dados de duplas da NBA, suas estatísticas na temporada regular e nos Playoffs juntos, para ver quais delas foram mais efetivas analisei a pontuação total da dupla de média na temporada e nos playoffs, quantos títulos juntos conquistaram e quantos Playoffs participaram.

Selecionei algumas duplas, provavelmente temos outras que poderiam ter sido analisadas, mas escolhi as que acredito que marcaram gerações na liga. Foram analisadas as estatísticas de Jordan e Pippen, Kobe e Shaq, Lebron e Wade, Stockton e Malone, Bird e McHale, Shaq e Anfernee Hardaway, Payton e Kemp, Lebron e Irving, Curry e Thompson, Kareem e Magic, Kareem e Big O e Thomas e Dumars.

Através das análises feitas pude montar um top 3 das duplas e alguns dados são realmente impressionantes. John Stockton e Karl Malone foram a dupla que mais vezes disputaram os Playoffs (18), Lebron e Irving a dupla com a maior média de pontos nos Playoffs (53.5), Kareem e Magic a dupla que mais disputou finais da NBA (8).

Vamos então as três maiores duplas da história:









3° Kobe e Shaq: a dupla formada por Shaquille O'Neal ex- Magic e Kobe Bryant um novato na época, jogaram juntos 8 Playoffs, chegando a 4 finais e conquistando 3 títulos. O primeiro three-peat dos Lakers foi basicamente em cima das médias da dupla, na temporada regular as médias foram 48.8 pontos, 16.8 rebotes e 7.4 assistências. Durante as finais as médias foram de 50.3 pontos, 17.8 rebotes e 7.4 assistências, Kobe teve médias de 22.6 pontos, 4.4 assistências e 4.4 rebotes e Shaq 27.7 pontos, 13.4 rebotes e 3 assistências.

Os dois juntos eram incríveis, mas o ego de ambos jogadores tornaram as coisas tensas para a equipe, e acabou com a separação da dupla. Talvez juntos pudessem ter ganho ainda mais dois títulos, pois eram praticamente imparáveis no começo dos anos 2000.









2° Magic e Kareem: Com certeza uma das grandes duplas da história da NBA, a regularidade certamente é a marca dessa dupla. Jogaram juntos 10 playoffs, chegando a 8 finais e vencendo 5 títulos, além disso, são provavelmente os grandes responsáveis pela história magnifica da franquia de Los Angeles, comandavam o Show Time Lakers e fizeram dos anos 80 incríveis com sua rivalidade com o Boston Celtics.

Durante todas suas temporadas regulares juntos tiveram médias de 40.1 pontos, 15 rebotes e 14 assistências, Kareem com 20.6 pontos, 7.6 rebotes e 2.8 assistências, e Magic 19.5 pontos, 11.2 assistências e 7.4 rebotes. Durante os Playoffs as médias eram quase iguais 40.4 pontos, 15.2 rebotes e 15.2 assistências juntos, Kareem com 21.4 pontos, 7.5 rebotes e 2.8 assistências e Magic com 19 pontos, 12.4 assistências e 7.7 rebotes.

Essa dupla encantou a NBA com uma equipe incrível, mas liderada por dois atletas fenomenais, Kareem que já era rodada na liga e Magic que chegou a NBA e alavancou a liga que estava em baixa no fim dos anos 70, começo dos 80. Se não fosse pelas duras batalhas com os Celtics poderiam ter vencido ao menos 8 títulos ou mais.









1° Jordan e Pippen: certamente a melhor dupla de todas, me desculpem os demais fãs mas os números não mentem. Jordan e Pippen são a única dupla da história a ter 100% de aproveitamento nas finais da NBA, foram 9 playoffs juntos e 6 títulos em 6 finais. Pippen e Jordan foram a dupla que mais pontuou na temporada regular com média de 49.4 pontos, 10.8 assistências e 13.2 rebotes, além de terem um recorde de 72-10 na temporada 95/96 que foi a melhor da história por quase 20 anos.

Na temporada regular Jordan tinha médias de 31.4 pontos, 5.5 assistências e 6.4 rebotes e Pippen 18 pontos, 5.3 assistências e 6.8 rebotes. Nos playoffs as médias de ambos aumentava, Jordan com 33.1 pontos, 5.7 assistências e 4.7 rebotes e Pippen com 18.1 pontos, 5.2 assistências e 7.7 rebotes. O simpes fato de serem a única dupla da história da ter vencido todas as finais que disputaram já os credencia como melhores, além disso, jogaram nos anos 90, a época de ouro da NBA e com certeza a mais competitiva.

Eles ainda poderiam ter vencido oito títulos nos anos 90, já que Jordan aposentou-se e ficou duas temporadas fora jogando baseball.