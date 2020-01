De olho no KAT

Desejado pelos Warriors, contrato de Towns pode dificultar a troca









A temporada de trocas da NBA está aberta e muito coisa pode acontecer, muita gente é sondada, trocada e alguns rumores falsos surgem. Mas vou citar um que me chamou atenção, esse não é rumor, é uma sondagem que está acontecendo envolvendo Karl-Anrhtony Towns.

O pivô do Minnesota Timberwolves está sendo monitorado pelo Golden State Warriors e sua possível elegibilidade para troca. Assim como escreveu Ethan Strauss do The Athletic, muitos dirigentes da NBA comentaram sobre a infelicidade do pivô dos Wolves durante um evento da G League. A equipe é uma das piores do Oeste com 11 vitórias e 20 derrotas, ocupando o 13° lugar na conferência.

Strauss acrescentou que a ideia dos Wolves é conseguir D'Angelo Russell, já que ele e KAT são amigos muito próximos, mas os Warriors têm outra visão para esse negócio. A equipe de São Francisco dominou a NBA nas últimas cinco temporadas, chegando as finais em cada temporada e vencendo três títulos, mas sem KD que foi para o Brooklyn, Thompson e Curry fora da temporada, é impossível chegar nos Playoffs.

A temporada dos Warriors praticamente já acabou, uma vez que são os últimos colocados do Oeste e estão 5.5 jogos atrás do oitavo colocado. O foco da organização no momento é 2020/21, quando terão seus jogadores principais de novo e com uma escolha alta do Draft.

Enquanto os Warriors dominavam a liga, KAT chegou apenas uma vez aos Playoffs em cinco temporadas, mas com números individuais muito bons, sendo All-Star nas últimas duas temporadas consecutivas. Na atual temporada atuou em apenas 23 partidas, por conta de uma lesão no joelho, mas mesmo assim tem médias de 26.5 pontos, 11.7 rebotes e 4.4 assistências. KAT seria a adição perfeita para a equipe, que mesmo nos tempos de dominância da liga não tinha um pivô que pontuasse, e sempre teve o garrafão como ponto vulnerável.

Porém, sempre há um porém, como o pivô dos Wolves assinou uma prorrogação contratual em 2018 antes de firmar um acordo até 2023/24, a franquia de Minnesota não precisa trocá-lo agora, diferente do que aconteceu com AD e os Pelicans, pois o mesmo sairia da equipe de graça caso não tivesse sido trocado para os Lakers.