Finalmente uma temporada competitiva

Lebron e Giannis, os líderes das melhores equipes da NBA





Essa certamente é uma das melhores, pra mim, a melhor temporada da NBA dos últimos 20 anos. Desde que o Chicago Bulls de Jordan e Pippen venceu seus sexto título, a NBA passou a ver a força da conferência oeste e ser dominada por essa conferência.

A dominância era notada em todos os sentidos, equipes mais fortes, maior número de estrelas e especialmente pela superioridade nos confrontos entre as equipes das conferências leste e oeste. Nessa temporada as trocas realizadas deixaram a liga mais competitiva, vimos a formação de boas duplas em muitas franquias e o bons novatos dessa classe elevaram a qualidade das equipes mais fracas.

Nessa última semana vimos os Bulls baterem os Clippers, os Pistons passarem pelos Rockets, e o Heat ganhar na prorrogação dos Mavs. Isso mostra como as coisas mudaram na liga e pra melhor, voltamos a ter mais de um favorito ao título e sem ser da conferência oeste.

Podemos analisar as partidas entre as conferências, cada franquia enfrenta um oponente da conferência oposta duas vezes. O Oeste domina essas estatísticas desde 2005, quando os Bobcats juntaram-se a NBA e deixaram a liga com 30 equipes, desde então o Leste sempre foi superado com exceção de 2008/09. Com os jogos de sábado no entanto, podemos ver o Leste vencer essa disputa pela primeira vez em dez anos, as equipes do Leste estão 71-68 até o momento.

Ainda temos 300 partidas entre franquias das conferências, então o Oeste ainda pode retomar sua superioridade típica. Além disso, não podemos analisar a conferência como um todo, pois ver os Knicks ou Cavs bater o Warriors não reflete força de uma conferência sobre a outra. A diferença se dá nas equipes do topo da NBA, as melhores de cada conferência entre si.



Nessa temporada as equipes da Conferência Leste têm um recorde melhor que as da Conferência Oeste:













Se analisarmos as cinco primeiras posições de cada conferência, podemos ver que a Conferência Leste tem uma ligeira vantagem nos recordes até o momento. Os Lakers e Bucks têm o mesmo recorde, mas a diferença está na série de vitórias, a equipe amarela e roxa têm 7 vitórias consecutivas e os Bucks estão invictos a 18 jogos. Como apresentou o Bleacher Report, as melhores equipes da NBA no momento são Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, a equipe do Leste além da série de vitórias já citada, têm um plus minus de + 13, está 7-0 no mês de dezembro e pontua 21 pontos a mais que seus oponentes por 100 posses.

Na quinta-feira temos um confronto entre Lakers e Bucks, mesmo sem Bledsoe certamente a disputa das duas melhores equipes da NBA pode ser um presságio das finais.