Caipiras são tricampeões: parabéns, Franca Basketball

Confirmei minhas observações, nos momentos finais de Hélio Rubens à beira da quadra, o que muitos de SP já sabiam: Helinho o substituiria com maestria.

Lá vem esses caipiras metidos a besta, outra vez…

Se vocês não sabem, pois fiquem sabendo é assim que nós Francanos somos chamados, pelos invejosos Brasil afora: “Caipiras metidos a besta”.

Houve um tempo que ser do interior, era ser atrasado, muita coisa a gente nem ficava sabendo, os moradores das capitais, vinham passar as férias aqui e traziam as novidades, e sempre se colocavam como melhores que a gente. Muita gente foi embora de Franca, pois não se conformava em ser inferior. Aí nos anos 60, chega em Franca, nosso querido e amado Pedroca, e trouxe-nos como principal presente, o resgate da nossa dignidade, mostrou para todos nós que poderíamos ser iguais ou até melhores que os melhores, bastasse que nos sacrificássemos, e nos esforçássemos mais do que os outros, o segredo de tudo estava no esforço! Nosso orgulho foi restaurado e de lá pra cá, nos tornamos os melhores em muita coisa. Tenho certeza que não só nós do basketball, mas muita gente Francana, devido ao seu enorme sucesso, passou a ser chamada, de: Caipiras metidos a besta! Rsrsrs:

Magalu, Jussara, Freeway, Cocapec, Ferracini, Sabesp, Democrata, Rizatti, Terreiro, Rio Negro e Solimões, Rodrigo Andrade(Jojo), Jean e Giovani, e muitos outros que irão me perdoar por não lembrar de cita-los. Torçam o nariz invejosos, acabamos de ser declarados o maior polo de e-commerce do Brasil e vamos continuar surpreendendo em ótimos projetos de inovação e empreendedorismo também. Enfim deixem pra lá o medo de ser feliz, e aceitem que: “Nois é bão demais”! Rsrsrs!

Mas hoje eu quero falar do maior exemplo de caipira metido a besta que temos em Franca. Hélio Rubens Garcia Filho, que mesmo sua querida mãe insistindo para não o chamarmos de Helinho. Acabou que hoje ele é carinhosamente chamado por todos de "Helinho". Quando ele começou sua carreira de técnico eu disse para ele: "Você não conseguiu ser um jogador melhor que seu pai, mas tem tudo para ser um técnico mais vitorioso que ele, principalmente pela sua enorme capacidade de lidar com os seres humanos". Dito e feito!





Creio que essa sua última vitória foi a mais difícil e significativa de todas até hoje, pois é sabido que esse era seu time mais limitado. Mesmo assim ele conseguiu tirar o máximo de cada um, e chegou ao tricampeonato, fico imaginando como foi difícil para ele fazer esses jogadores acreditarem, e darem seu melhor, quando muitas críticas pipocavam, inclusive de um diretor insensato e totalmente fora de hora, que veio a público no meio da temporada dizer que o time iria ser totalmente remodelado, no final da temporada! Esta foi sem dúvida a mais surpreendente e tranquila vitória em jogo de decisão que já tivemos, coisas de Franca.

Fizemos o quase impossível, ficar fácil. Conversando com o historiador do nosso basketball, Rodolfo Pino, ele lembrou que a história do basketball Francano, está cheio de vitórias improváveis como essa. Ele lembrou que somos o time que impôs no mundial de 1980. A maior derrota da história do grande e respeitadíssimo Real Madri, em todos os tempos, mais de 40 pts de diferença.

Penso que o nosso forte está na nossa tradição, na nossa história e no nosso jeito próprio de entender basketball. Helinho humildemente reforçou isso quando afirmou logo depois de sermos campeões mundiais, que aquele título não era só deles, era também de todos que fizeram a história de nosso basketball, principalmente daqueles que não desistiram nos momentos mais difíceis.

Por falar em momentos difíceis é sempre bom lembrar, que Helinho, foi muito criticado na temporada em que teve na equipe Leandrinho e cia, e só não foi demitido por gente que não tem nada a ver e não respeita a história de Franca, por intervenção providencial da Luizinha. Eu não vejo neste momento ninguém mais pronto que o Helinho, para o futuro grandioso que nos espera!

Jovassi Jr., deu a ideia de em todos os jogos, termos naquelas cadeiras da quadra, nossos ídolos do passado, coisa muito usada na NBA, essa e outras ideias que valorizam nossos feitos, nos tornam ainda mais fortes, e ganharíamos ainda mais o respeito e admiração do basketball Brasileiro, pelo maior campeão de todos os tempos!

Aprendemos muito nestes anos, e creio que continuar acreditando na nossa gente, no nosso jeito de fazer as coisas, e nessa nossa mania vitoriosa de pensar grande. Seja o melhor para todos nós Francanos!

E que Deus continue nos abençoando sempre!





Bota

Franca SP

16.06.2024