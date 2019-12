Kings e sua reputação

Calipari já tinha avisado Cauley-Stein sobre os Kings









Essa certamente será uma publicação que vai incomodar os fãs dos Kings, mas quem acompanha a NBA a algum tempo sabe que a franquia de Sacramento têm uma reputação de problemas com seus astros e jovens promissores.

Exatamente por isso John Calipari havia avisado para Will Cauley-Stein sobre a franquia, por seu retrospecto com seus ex-atletas e também por negociações com o próprio para trabalhar com os Kings. Segundo o pivô dos Warriors, que foi a 6° escolha de 2015 pelos Kings:

"Antes de ser recrutado por eles, o treinador Calipari meio que me avisou como era a organização. Então, quer dizer, eu entrei lá apenas tentando melhorar. Todos os anos apenas tentando melhorar, assim que eu abordo o jogo todos os dias".

É de conhecimento geral que Cousins teve problemas com a franquia, Tyreke Evans também, eles perderam Isaiah Thomas e dificilmente conseguirão segurar Bogdanovic. Cauley-Stain não teve boas temporadas em Sacramento como era esperado, a equipe nunca conseguiu chegar aos Playoffs, seu desenvolvimento foi irregular e no fim a troca foi a melhor saída para os dois lados.

O pivô tinha a chance de receber mais indo para os Hornets, porém assinou com o Warriors por dois anos e US$ 4.436.840, com opção do jogador (player option). Mas mesmo assim, não está bem na equipe de São Francisco suas médias são de 7.9 pontos e 6.4 rebotes, aparentemente sua carreira manteve-se a mesma em um novo ambiente.

Talvez, seus primeiros anos de formação em Sacramento no meio de tanta turbulência e problemas tenham afetado seu desenvolvimento. Exatamente por isso que muitos prospectos evitam os Kings, lembrando que os melhores prospectos acabam sendo colocados para as piores equipes pela loteria do Draft.