Renascimento

Melo voltando a jogar após um ano





No esporte assim como na vida, passamos por várias fases, algumas boas outras ruins. Renascemos a todo instante, e nos esportes quando isso acontece é simplesmente maravilhoso, sabem aqueles exemplos de superação? Nessa temporada vemos Rose jogando em bom nível novamente e o mais impactante, Carmelo Anthony voltando a jogar em alto nível.

Melo passou mais de um ano sem jogar basquete e estava a ponto de se aposentar, ele concedeu uma entrevista à Anthony Nichols da ESPN dizendo: "Eu estava me preparando, e já tinha me preparado para me afastar do basquete, se a situação certa não surgisse". Mas pra nossa sorte, tudo mudou em novembro quando o Portland Trail Blazers contratou o ala e ele mostrou que ainda joga em alto nível.

Duas semanas após ser contratado Melo foi eleito o jogador da semana da Conferência Oeste, marcando 67 pontos nas últimas três partidas e saindo do banco. Em seis partidas até agora, o veterano de 35 anos têm médias de 17.7 pontos e 6 rebotes, bem melhor que a última temporada de apenas 10 jogos com os Rockets antes de sua dispensa. O Chicago Bulls lhe contratou, mas dispensou antes de fevereiro sem que ao menos ele tenha jogado uma partida.

Portland procurou Melo pouco depois de um mês da temporada 2019/20, o jogador comentou: "Eu estava pronto pra me aposentar, sim. Foi difícil. Mas chegou um momento em que eu fiquei tipo 'sabe de uma coisa? Eu dei muito à esse jogo'. Joguei 15, 16 anos nesse jogo. Estou pronto pra desistir, sabia que naquele momento, do ponto de vista do basquete, aquela narrativa que já estava lá fora, então eu estava vivendo uma batalha difícil para escolher a opção correta".