Só o juiz não viu

Um erro incrível aconteceu no jogo de ontem entre Rockets e Spurs. Acredito que muitos aqui sabem do que estou falando, Harden roubou uma bola, saiu no contra ataque e enterrou, a bola entra e saí da cesta quase entrando novamente, e os árbitros incrivelmente não marcaram a cesta.

Abaixo o vídeo para ficar mais fácil entender:

A equipe dos Rockets espera que alguma ação seja tomada pela liga, segundo Tim MacMahon da ESPN, a equipe de Houston quer a vitória já que teriam vencido a partida com essa enterrada no tempo regulamentar. Ou repetir os últimos 7:50 minutos do último quarto, em uma data a ser marcada com o placar marcando 104-89, momento em que a enterrada aconteceu.

MacMahon falou que fontes da liga riram da possibilidade do Houston ficar com a vitória. Depois da cesta não marcada, os Spurs venceram o restante do período por 26 a 13 e os dois períodos de prorrogação. O árbitro, James Capers disse ao final da partida que a cesta foi perdida, mas que Mike D'Antoni não podia contestar a chamada pois demorou para fazê-lo:

"Quando a jogada aconteceu, Harden enterra e retorna para quadra, parece que a bola volta para a rede. Quando isso acontece é interferência na cesta. Para ser cesta é preciso limpar a rede, nós olhamos a jogada. Harden enterrou com tanta força que a rede levou a bola para cesta novamente, então na verdade ele limpou a rede e deveria ser cesta. O lance poderia ser revisado, mas para isso você tem uma janela de 30 segundos para contestar, mas nesse período eles estavam contestando a chamada e perderam essa janela".

No caso da NBA retornar a partida faltando 7:50, será a primeira vez desde 2008 que isso acontece. O Atlanta Hawks venceu originalmente o Miami Heat 117-111, mas os 51,9 segundos finais do jogo foram repetidos quatro meses depois, desde que o árbitro determinou incorretamente que Shaquille O'Neal errou uma cesta, Atlanta ainda venceu 114-111.