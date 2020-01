Paul George e Kawhi podem estar causando problemas no vestiário

O Los Angeles Clippers está em terceiro no Oeste, a conferência mais disputa da liga há anos, mas nem tudo é o que parece. As coisas não andam boas dentro do vestiário, alguns jogadores não estão gostando do "tratamento preferencial" que Paul George e Kawhi Leonard recebem, como foi dito por algumas fontes à Jovan Buha e Sam Amick, do The Athletic.

Os Clippers cancelaram dois treinos nessa temporada e vários jogadores, que estavam querendo treinar, acreditam que Kawhi conversou com os executivos e pediu o cancelamento das atividades. O treinador Doc Rivers desmentiu os boatos sobre a influência do atual MVP das finais.

O pivô Montrezl Harrell esclareceu as discussões da equipe após uma derrota por 26 pontos para o Memphis Grizzlies no começo deste mês. O atleta falou após a partida: "Não somos uma grande equipe. Acabamos de nos reunir este ano. Temos dois jogadores que não faziam parte da equipe no ano passado, acho que é isso que precisamos perceber e acordar. Somos uma equipe que ainda precisa descobrir as coisas que temos de fazer para ganhar todas as noites".

Buha e Amick falaram que Harrell não está sozinho, aparentemente Doc Rivers dirigiu sua ira ao atleta no dia seguinte em uma reunião da equipe, após a entrevista do pivô. Os dois melhores atletas da equipe, Paul George e Kawhi Leonard têm médias de 23.5 e 27.1 pontos respectivamente, a equipe venceu sete dos últimos dez jogos.

Se esses fatos realmente forem verdadeiros, pode acabar atrapalhando o trabalho da equipe, mas não seria a primeira vez na história que veríamos algo assim acontecer. Nos tempos de Lakers, Kobe e Shaq viveram momentos complicados, de rixa entre eles que comprometiam o vestiário. Jordan uma vez saiu no soco com Steve Kerr em um treino, nessas situações cabe ao treinador domar as rédias de tudo.