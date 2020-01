Fim da linha?

Carreira pode ser interrompida por conta de um motorista irresponsável





Chandler Parsons, ala do Atlanta Hawks pode ter sua carreira interrompida aos 31 anos por conta de lesões decorrentes de um acidente de carro. O atleta disse que sofreu lesões "graves e permanentes" como resultado do acidente que sofreu dia 15 de janeiro.

O escritório de advocacia Morgan & Morgan divulgou um comunicado bem detalhado no Yahoo Sports (via Chris Haynes). Um motorista que foi preso mais tarde por suspeita de dirigir embriagado atingiu o jogador quando ele retornava para casa após um treinamento.

No comunicado apresentavam as lesões sofridas por Parsons, lesão cerebral, hérnia de disco e ruptura do labrum (fibrocartilagem que é responsável pela manutenção do ombro no lugar). Seus representantes falaram: "Chandler estava em ótimas condições físicas no momento do acidente. Ele agora está trabalhando com uma equipe de médicos para se recuperar, neste momento, sua capacidade de jogar novamente é incerta".

Parsons atuou em 5 partias pelos Hawks, ele chegou por troca do Memphis Grizzlies em julho passado por Solomon Hill e Miles Plumlee. Ele não atuava desde o dia 27 dezembro, uma derrota para o Milwaukee Bucks. As constantes lesões no joelho complicaram sua carreira, em três temporadas com os Grizzlies jogou apenas 95 partidas.

O Hawks anunciou semana passada o envolvimento do atleta no acidente, a pouco tempo Parsons disse em entrevista no HoopsHype que "estou o mais saudável que já pude há muito tempo". O atleta está em seu último ano de contrato de 4 anos e 94,4 milhões de dólares com a franquia de Memphis.