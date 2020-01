Hoje é dia de TBT

Voltando pra OKC e como será a recepção?









Hoje é quinta-feira, dia de TBT e realmente é isso que vai acontecer em Oklahoma. Na noite de hoje será a primeira partida de Westbrook contra sua antiga franquia, como será a sua recepção?

Vocês lembram que Kevin Durant não foi bem recebido no primeiro jogo de volta, além de ser vaiado no anuncio de seu nome, em cada momento que tocava a bola, teve um pequeno problema com Westbrook e quase brigaram. Pois bem, dessa vez é o armador que volta pra casa e vai reencontrar seus antigos fãs.

Westbrook têm marcas impressionantes com a franquia de Oklahoma, é o cestinha da história com 18859 pontos, maior número de jogos 861, maior número de assistências 6897, rebotes 5760, roubos de bola 1442 e triplos-duplos 138. Esses números são apenas do Oklahoma City Thunder, sem considerar os tempos de SuperSonics.