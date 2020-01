LaMelo deixa seu time da Austrália

Estamos testemunhando um duelo acirrado, praticamente um dueto pelo título de MVP entre James Harden e Giannis Antetokounmpo. Mas se engana quem pensa que somente os dois disputam o prêmio, Paul George vem correndo por fora com muita força nessa reta final. Harden vêm dominando o lado oeste, com números absurdos em pontuação e fazendo a os Rockets finalmente decolarem na tabela. No lado leste quem domina é Antetkounmpo, liderando a conferência e garantindo o melhor recorde da liga para os Bucks, e sendo o meu favorito. George vêm pela raia de fora, mas se manter as médias que teve em março de 35 pontos, 8.4 rebotes, 5.4 assistências, 2.1 roubos de bola e com 38,6% de aproveitamento das bolas de três. O grande diferencial é a importância de PG no Thunder, quando ele está em quadra a equipe supera seus adversários em 9.3 pontos por 100 posses. Sem ele a equipe é superada por 9.6 pontos em 100 posses, essa diferença de quase 20 pontos é a maior de toda a NBA para um atleta. Com e…