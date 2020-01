LENDAS SÃO ETERNAS

O que caracteriza uma lenda? Se procurarmos no google é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Pode ser fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com irreais que são meramente produto da imaginação. Uma lenda pode ser verdadeira também, o que é muito importante.

Então sabemos que nos esportes existem muitas lendas, certamente Kobe Bryant foi uma delas. Como uma boa lenda, trago abaixo alguns dos grandes feitos de sua carreira e o que lhe consolidam como uma lenda, a maior que já vimos nos anos 2000.

Começando pela maior marca pessoal da sua carreira, dia 22 de janeiro de 2006, 81 pontos contra o Toronto Raptors em uma vitória por 122 a 104. Em seus 42 minutos em quadra, Kobe acertou 28 dos 46 arremessos que tentou, 18 lances livres e o mais incrível, 27 pontos no terceiro período e 28 no último período. Praticamente uma atuação de quem joga 2K ou NBA Live, a segunda maior pontuação da história atrás apenas dos 100 pontos de Chamberlain, sua média nessa temporada foi de 35.4 pontos e esse jogo foi a cereja no bolo da temporada, sem contar que ele não foi o MVP da temporada.

Quantos períodos um jogador precisa pra fazer 60 pontos? Kobe precisou de apenas três em 2005 contra o Dallas Mavericks, e o mais incrível fez isso com 31 arremessos em apenas 32 minutos. Ele não jogou no último quarto e outro fato absurdo, naquele momento Kobe tinha 62 pontos e os Mavericks 61.

Ser campeão da NBA cinco vezes é algo incrível. Sabemos que nos três primeiros com Shaq, o ala não era a estrela, mas nos dois seguintes (2009/2010) ele foi o dono do time. Mas realmente seu maior feito em finais foi o jogo sete de 2010, estatisticamente ele não foi impressionante foram 23 pontos em 6 arremessos de 24, com 15 rebotes. Mas ele conseguiu conduzir a equipe por uma das grandes séries de finais dos últimos anos, chegando ao segundo MVP de finais consecutivo com uma média de 28.6 pontos.

Esse feito pra mim é o mais fantástico que já vi nos esportes, em um jogo muito disputado em 2013 contra os Warriors, Kobe caiu no chão e sentiu muita dor em seu tornozelo esquerdo. Havia rompido seu tendão de Aquiles, ainda assim, permaneceu em quadra e converteu seus dois lances-livres pra empatar o jogo em 109, antes de ir para os vestiários. Essa é a maior prova de ser uma lenda, suportar uma dor intensa em prol da equipe.

Mentalidade da Mamba Negra, quem não lembra de Kobe parado em frente a Matt Barnes que iria cobrar um fundo bola. O jogador do Magic finge que vai acertar Kobe com a Bola, e o Mamba nem se quer pisca, isso só solidificou que sua personalidade era inabalável e que não temia nada.

Agora vamos pensar, quantos atletas já venceram um Oscar? Somente o Kobe, em 2018 ele venceu a premiação de melhor curta de animação escrito e narrado pelo próprio jogador. O curta foi baseado em um poema que o atleta escreveu em 2015, no Players Tribune falando sobre seu amor pelo jogo e porque optou por se aposentar.

E o melhor ficou para o fim. Poucos atletas conseguem se aposentar com um jogo memorável, mas Kobe sim conseguiu isso. Kobe já não era mais o mesmo desde sua lesão no tendão, nas últimas temporadas não conseguiram chegar aos Playoffs, 2016 era seu último ano e o melhor ficou guardado para o fim. Último jogo da sua vida em casa, onde jogou 20 anos, com vários torcedores lá, estádio lotado, muitas celebridades e amigos e o incrível aconteceu. 60 pontos no Staples Center mostrando toda sua tenacidade, resistência e talento que lhe tornaram um dos maiores da história da NBA.