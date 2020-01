NBA de luto

O homem que mudou o jogo









Pra quem acompanha a NBA desde a década de 90 conhece e sabe quem é David Stern, a nova geração que joga 2K também deve tê-lo visto fazendo a cerimônia do Draft no jogo. O advogado e empresário americano foi comissário da NBA, e certamente, o mais importante pois conseguiu tornar a NBA uma marca mundial.

David Joel Stern foi comissário da NBA de 1984 até 2014, mas sua relação com a liga começou muito antes. Ele ingressou na liga em 1966 como advogado externo, em 1978 tornou-se conselheiro geral e em 1980 assumiu como vice-presidente executivo. Quando tornou-se o comissário em 1984 substituiu Larry O'Brien, e todo o sucesso e popularidade da liga nas décadas de 90 e 2000 são creditadas a seu excelente trabalho.

Suas ações pelo basquete lhe rendaram premiações como a ordem olímpica em 2012, uma vaga no Hall da Fama do Basquete em 2014 e em 2016 no Hall da Fama da FIBA. Seu pioneirismo no basquete começou ainda quando trabalhava como advogado para a NBA em 1966, quando representou a liga em um processo movido pelo astro da liga Oscar Robertson. Stern ajudou a liga a fazer um acordo que permitiu fundir a ABA com a NBA, em troca da NBA abolir a cláusula "opção" no contrato de uniformes dos jogadores, e permitir que os atletas virassem agentes livres pela primeira vez.

Na década de 80 quando era vice-presidente executivo tomou duas decisões importantes: o teste de drogas e teto salarial para as franquias. O primeiro serviu para resolver um problema, pois era de conhecimento geral que os atletas usavam drogas, assim a liga começou a fazer uma limpeza. O segundo criou um sistema de compartilhamento de receita em que proprietário e jogador eram efetivamente parceiros. Ambas ações solidificaram sua posição nos meios da NBA.

Em 1984 quando tornou-se comissário presenciou a chegada de John Stockton, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley e Michael Jordan, figura que mudou a liga juntamente com Stern. Jordan deu início a uma nova era comercial para a liga, como o contrato de calçados com a Nike gerando uma atenção nacional. Jordan, Bird e Magic elevaram a popularidade da liga e o lucro, supervisionou a expansão de franquias, expansão para o Canadá e jogos televisionados para o mundo.

Ele foi responsável pelo desenvolvimento e ampliação do público da NBA, montando acampamentos de treinamento em vários países, jogos de exibição e seleção de jogadores internacionais. Ainda sobre seu comando, a NBA abriu 12 escritórios em outros países e transmitiu jogos para 200 países em mais de 40 idiomas. Ajudou ainda a fundar a WNBA e a Liga de Desenvolvimento. Como grande visionário criou a NBA.com, NBA TV e NBA League Pass primeiro serviço global de streaming. A liga tornou-se a liga esportiva com mais interação em mídias sociais, com sua responsabilidade social criou o NBA Cares, programa que aborda questões sociais pelo mundo todo.