TOP 5 mais difíceis de marcar

Greek Freak um monstro









Eu gosto de textos que geram discussões, um pouquinho de polêmica, e o tema desse texto vai ser um deles. Li hoje um texto sobre o KD falando dos atletas mais difíceis de marcar ( KD - lista dos 5 mais difíceis de marcar ), e pensei nos cinco atletas da NBA, no momento, que considero os mais difíceis de serem marcados.

Antes de mais nada, o texto é opinativo, provavelmente muitos não concordem com a minha lista, mas eu fiz isso por análise das estatísticas e pelos jogos assistidos. Pois bem, selecionei cinco atletas, dos cinco apenas um deles é pivô, mas pra mim é o "big man" mais complicado de se marcar.

5 - Luka Doncic: Lukita é o atleta mais jovem dessa lista, com apenas 20 anos e isso é algo surpreendente pra se falar. É bem verdade que Luka é muito acima da média de todos os atletas da sua idade, tanto que concorre para MVP em terceiro lugar e em sua segunda temporada. Jerry West já disse que acredita que ele seja melhor que Dirk para os Mavs, quer mais moral que essa do Logo? Bem, Luka é muito difícil de ser marcado por alguns motivos, sua habilidade de driblar e cortar os adversários, troca de direção em movimento, domínio do corpo, visão de jogo, leitura de jogo sem a bola e o seu stepback de três que é imparável. Podem dizer, ah mas contra os Lakers ele jogou mal, aqui trago as médias da temporada e dos jogos contra os Lakers: 25.5 pts (29.6 temporada), 6.2 erros (4.3 temporada) e 41,7% de aproveitamento (47,4% temporada).

4 - Anthony Davis: quando saudável já provou ser o melhor "big man" da liga, é uma besta que defende muito, ataca com velocidade e atleticismo acima da média para um cara da sua posição. Mas porque coloquei ele a frente de outros "big man"? Em 35 jogos AD têm médias de 27.1 pontos, 9.4 rebotes, 2.6 tocos e 50,4% de aproveitamento dos arremessos, em alguns jogos sozinho conseguiu garantir a vitória para o time roxo e dourado. Nos confrontos contra outros pivôs dificilmente alguém consegue segurar a velocidade e atleticismo de AD, sua capacidade de jogo no poste, jogando de costas para cesta, aliado a seu bom arremesso a média distância, capacidade de driblar, velocidade de infiltração e arremesso de média distância, lhe tornam um grandão bem foda de ser parado.

3 - Lebron James: isso não é novidade nenhuma, a muitos anos o papai é um dos atletas mais difíceis de serem marcados na liga. Daí vemos muitas qualidades, as mesmas que lhe tornam um dos maiores e melhores jogadores da história. Sua inteligência pro jogo, visão, habilidade de deslocamento, capacidade corporal, e um domínio de várias maneiras de jogar, perto da cesta, no poste, de costas pra cesta, infiltrando com muita explosão, com arremesso de média distância e principalmente com bolas de três pontos. Lebron está com sua melhor marca na carreira de arremessos de três convertidos por jogo (2.1), o que está sendo o diferencial no seu jogo e deixando-o ainda mais difícil de defender.

2 - Kawhi Leonard: como marcar um cara que joga como se não tivesse acontecendo nada? Sua capacidade de não transparecer cansaço, ou "emoções" é algo que causa uma pressão psicológica nos defensores. Além disso, Kawhi possuí as mesmas qualidades que Lebron, com o diferencial de não ser tão explosivo, mas com sua mão gigante e a facilidade que tem em controlar a bola é quase impossível que se consiga pará-lo. Têm certamente um dos melhores arremessos de média e longa distância, arremessa bem de três (34,6% de aproveitamento) e consegue jogar perto da cesta, de costas para cesta.

1 - Giannis Antetokounmpo: que dúvida que seria o grego maravilhoso o jogador mais difícil? O cara é o atual MVP, o atleta que mais pontua na NBA dentro do garrafão, mais que qualquer pivô e mesmo sendo um ala. Nem mesmo os "big man" conseguem parar o grego, além disso sua velocidade e atleticismo lhe tornam uma besta, suas enterradas com força por cima de qualquer um são sua marca registrada. O que o tornou mais imparável no momento é que melhorou seu arremesso de três pontos, têm sua melhor marca na carreira de 32,5% de aproveitamento, além de melhorar suas médias a cada temporada com 29.8 pontos, 12.8 rebotes e 5.5 assistências. O Lakers nessa temporada sentiu como é jogar contra o novo Greek Freak, foram cinco bolas de três e papai Lebron comentando após o jogo que é difícil de segurá-lo.