Zion pronto

Amanhã é o dia D para Zion Williamson





Zion está pronto pro jogo, exatamente três meses depois de a temporada ter começado. As próximas 24 horas devem ser as mais difíceis para o novato, o ala falou ao 4WWL: "Honestamente, não sei se vou dormir hoje à noite. Ficarei muito empolgado no meu primeiro jogo na NBA".

Zion passou por uma artroscopia no joelho para reparar uma lesão no menisco do joelho direito em Outubro, seu primeiro jogo na temporada será contra os Spurs amanhã a noite. Inicialmente seu tempo de recuperação era de seis a oito semanas, mas foram 14 semanas afastado das quadras. Os Pelicans não permitiram que ele voltasse pra quadra até estar realmente preparado, e o novato falou sobre isso: "Houve muitas vezes em que eu só queria socar uma parede ou chutar cadeiras, porque é frustrante não poder movimentar seu corpo, não fazer movimentos atléticos. É difícil, principalmente porque tenho 19 anos e nem joguei minha primeira partida na NBA. É difícil, mas eu lutei contra isso".

Os Pelicans lutaram muito sem Zion, Alvin Gentry ficou com o cargo ameaçado depois de um começo 6-22, mas as coisas mudaram e agora o recorde está em 17-27 com cinco vitórias nos últimos sete jogos, agora ficando a uma curta distância de uma vaga nos Playoffs. Talvez com a volta do novato cobiçado, a pós-temporada pode ser uma realidade.

O ala falou sobre a temporada e se ajustar a equipe: "Passamos por um trecho ruim, mas as coisas mudaram. Todo mundo está jogando melhor, só quero participar e me divertir um pouco. Acho que haverá um tempo de aprendizagem, mas acho que não será nada dramático. Somos profissionais, acho que vamos nos adaptar talvez depois de um ou dois jogos".