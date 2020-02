A casa caiu

Steve Mills é demitido





E ta pegando fogo o Cabaré! As coisas não andam nada boas pros lados de Nova Iorque, uma das franquias mais famosas e tradicionais da NBA, do templo do basquete (Madson Square Garden) acaba de demitir o seu presidente.

Steve Mills foi demitido ontem a noite, segundo Shams Charania do The Atletic, Scott Perry deve assumir o cargo. Wojarnowski acrescentou ainda que é esperado que Perry seja o gerente geral em um futuro próximo.

Mills começou sua trajetória com os Knicks em 2013 como vice presidente executivo e gerente geral, antes de assumir como presidente em 2017 quando Phil Jackson deixou o cargo. Os rumores de que o tempo de Mills estava se esgotando começou quando David Fizdale foi demitido no começo de dezembro, o treinador teve duas temporadas ruins,e o começo da temporada de 4 vitórias e 19 derrotas lhe custaram o emprego.

Algumas matérias já vinham falando sobre a possível saída de Mills, Frank Isola do The Athletic publicou no dia 7 de dezembro que ele seria transferido ou simplesmente demitido. Marc Berman do New York Post informou que Mills estava em um terreno instável e caso a equipe não melhorasse como o proprietário James Dolan desejava.

Os Knicks têm um recorde de 15 vitórias e 36 derrotas na temporada, Dolan falou em dar outra chance ao presidente do Toronto Raptors, Masai Ujiri, lá em novembro passado como disse Isola agora ganhou forças com a saída de Mills.