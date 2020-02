Capela pode chegar nos Celtics









Em poucas horas Clint Capella se tornou o jogador mais cobiçado da NBA, sondado por várias equipes para uma troca. Muito se fala em uma troca para equipes da Conferência Leste, e já se vinculava uma movimentação com o Atlanta Hawks, mas agora o Boston Celtics entrou no páreo.

Woj relatou hoje que os celtas estão conversando com os Rockets sobre a troca, e de que maneira fechar um acordo. Segundo Bobby Marks da ESPN, os Celtics tiveram três escolhas de primeira rodada no Draft e precisaria enviar 10 milhões de dólares em salário por um acordo com Capela.

Enquanto Daniel Theis faz mágica como pivô titular, os Celtics não têm uma boa altura no seu ataque. Houston procura uma escolha de primeira rodada, enquanto procuram separadamente um ala e outro pivô. Covington e Iguodala são os alvos primários da franquia texana. Para conseguir Covington os Wolves pediram duas escolhas de segunda rodada, e para conseguir Iguodala seria necessária uma escolha de primeira rodada para o Memphis aceitar.

Os Hawks ainda podem ser um destino de Capela, as negociações ainda rolam, o pivô de 25 anos têm médias de 13.9 pontos e está em quarto na liga em rebotes por jogo com 13.8 de média. Capela está na sua segunda temporada de um acordo de cinco anos por 90 milhões de dólares.