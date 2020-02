Buddy Hield pode sair no verão





Mais um atleta está descontente em sua equipe, de acordo com Shams Charania, Sam Amick e Jason Jones do The Athletic, Buddy Hield pode estar perto de pedir para ser trocado.

O armador foi substituído por Bogdan Bogdanovic, deixando de ser titular no mês passado, mas segundo o treinador Luke Walton a mudança não foi uma punição mas um esforço para quebrar uma sequência de seis derrotas. Essa alteração teve efeito imediato, na primeira partida com Hield saindo do banco os Kings venceram os Bulls com 21 pontos do armador.

Mas desde o dia 24 de janeiro o armador não foi mais titular, alo que tem frustrado a ex-estrela de Oklahoma. Hield acredita que deve ser titular na NBA, e segundo o The Athletic pode pedir para ser trocado num futuro próximo se continuar descontente com seu papel no banco. Essa não foi a primeira vez que o armador se sentiu desconfortável com Walton, em dezembro após uma derrota para os Timberwolves em um jogo de duas prorrogações reclamou por ter atuado apenas quatro minutos no último período e pouco mais de um minuto na primeira prorrogação.

Nesse episódio o armador falou sobre "problemas de confiança", dando a entender que o treinador e a comissão técnica não confiam nele nos momentos finais dos jogos. Completou dizendo: "Eu gosto de estar na quadra. É por isso que estou na quadra, certo? Quero fazer jogadas, fazer arremessos. Sinto que não confiaram em mim nos últimos dois jogos".

Hield está com uma média de 20.4 pontos e 5.1 rebotes nesta temporada, seu quarto ano na liga, acabou de assinar uma prorrogação de quatro anos e 94 milhões de dólares em outubro, outro motivo para causar discórdia. Seu jogo melhorou vindo do banco, suas médias são de 22.2 pontos e 53% de aproveitamento, anotou sua melhor marca na carreira 42 pontos contra os Wolves, e a equipe vence seis das últimas nove partidas.

Mas então qual o motivo de descontentamento? Não é Bogdanovic, um de seus melhores amigos dentro da equipe. Seu problema é com Luke Walton, seu treinador, mas não é apenas ele que está descontente. O proprietário Vivek Ranadive e outros proprietários aparentemente ficaram frustrados com a forma como a equipe está sendo conduzida pelo treinador e comissão técnica.

O que pode acontecer daqui pra frente é, se Hield não se acertar com a equipe ele pode procurar uma troca no verão. E se a equipe não melhorar, seguir com esse desempenho insatisfatório novos horizontes devem surgir em Sacramento. Em comunicado ao The Athletic, os Kings pronunciaram-se: "Compartilhamos as frustrações de nossos fãs com o desenrolar da temporada e estamos trabalhando duro para melhorar. Continuamos confiantes na liderança do gerente geral, Vlade Divac, na construção do time vencedor que nosso fãs e a cidade merecem".

Luke Walton pode dançar em outra equipe e Hield pode trocar de franquia, o verão promete.