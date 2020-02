Finalmente um jogo

Uma partida excepcional





Finalmente tivemos um jogo de qualidade, é bem verdade que já tinha gostado da partida do ano passado, mas certamente essas regras novas tornaram o jogo mais competitivo. Enquanto assistia a partida um amigo meu comentava pelo facebook que era chato, que os jogos dos anos 90 eram pegados, e momentaneamente concordava com ele.

Até o terceiro período o jogo estava um espetáculo, muitas enterradas, dribles e pontes aéreas, no terceiro período já ficou bem disputado, tanto que terminou empatado. Mas o último período realmente valeu a pena, o clima de final da NBA tomou conta, com os treinadores pedindo revisões de jogadas, atletas reclamando da arbitragem, faltas fortes e uma partida decidida por um lance-livre.

O final da partida e o semblante dos atletas somente comprovou a intensidade do jogo, todos ensopados de suor e exaustos. Lebron disse em entrevista pós jogo: "Foi muito divertido". A partida não terminava com um placar tão apertado desde 2010, na vitória de 141 a 139 do Leste contra o Oeste. Davis resolveu o jogo com o lance livre final pro terget score, Kawhi foi o MVP com 30 pontos, Lebron e CP3 anotaram 23 e pelo time Giannis o grego fez 25 pontos, Kemba 23, Embiid 22 e Gobert 21.

Davis comentou na entrevista pós jogo: "Eu disse pro meu time que erraria o primeiro, para colocar um pouco mais de pressão sobre mim aqui em casa". Outro ponto alto do jogo foi a numeração dos atletas, a equipe Giannis jogando com o número 24 e a equipe Lebron com número 2, homenageando Kobe e Gigi, além de um círculo preto com sete estrelas, para homenagear todos os mortos na tragédia. Como o próprio Lebron comentou: "Sua presença foi sentida".