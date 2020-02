Há lealdade na NBA?

Drummond traído pelos Pistons agora jogará nos Cavaliers





Todos nós que acompanhamos o esporte no âmbito profissional sabemos que, infelizmente, tudo gira em torno do lucro e do dinheiro fugindo daquela mística do esporte ser um espetáculo e de ser algo que gere prazer e emoção para todos.

Como fã de esporte eu gosto muito de histórias como a de Kobe, Jordan (mesmo que tenha jogado pelos Wizards), Larry Bird, Magic Johnson, Isiah Thomas, Wade atletas que jogaram toda sua carreira em uma única franquia, que tiveram uma história ligada de amor a uma única instituição. Nos últimos anos têm sido difícil ver isso se repetir, já vimos alguns atletas trocando de franquias para serem campeões como Lebron, Kevin Durant, entre outros o que não é errado, mas eu particularmente não gosto.

Mas qual é o ponto que quero chegar aqui? Muitas vezes vemos atletas que se identificam com a comunidade, com a franquia, são ícones na cidade e mesmo assim são trocados e sem um grande motivo. Ontem mesmo vimos atletas que foram trocados e não aceitaram isso numa boa, Winslow do Miami Heat apagou de suas redes sociais qualquer ligação com a franquia, Wade tentou consolá-lo com um tweet, mas o jovem atleta está indignado com a situação.

O que me chamou a atenção foi a situação de Andre Drummond, o pivô está nos Pistons desde sua seleção na temporada 2012/13, e era o principal jogador da franquia, que já podia ter saído antes se ele quisesse, mas se manteve firme e fiel aos Pistons. E o que aconteceu ontem? Foi trocado porque seu contrato acaba nessa temporada e se não fosse renovado o pivô poderia sair de graça, mas pelo que deu a entender sua publicação no Instagram ele nem se quer foi consultado sobre suas intenções em permanecer.





Em seu Twitter Drummond escreveu: "Se têm alguma coisa que aprendi sobre a NBA, não há amigos ou lealdade. Eu dei meu coração e alma aos Pistons, e isso acontecendo me faz perceber ainda mais que isso é apenas negócio! Eu te amo Detroit..."

Eu entendo totalmente a reação do Drummond, ele nunca nem se quer falou em sair da franquia e quando menos esperou mandaram ele embora sem nem se quer avisá-lo. Como um atleta se motiva a jogar por outra equipe assim? Porque algumas franquias tratam seus atletas dessa maneira? A resposta é simples, é a penas negócio!