Horford têm série da carreira interrompida

Pivô perdeu espaço no elenco





O pivô dos Sixers tinha a sexta maior marca dos ativos da NBA em jogos como titular, sendo 824 partidas. Atrás apenas de Chris Paul (1003), LaMarcus Aldridge (952), Lebron James (915), Russell Westbrook (849) e Kevin Durant (849).

Na partida de ontem a equipe da Philadelphia começou com Furkan Korkmaz, sendo assim Horford saiu do banco pela primeira vez na carreira desde sua temporada de novato. Em entrevista a Paul Hudrick da NBC Sports Philadelphia, o atleta falou: "Eu apenas aceitei. Obviamente não é a posição que me vi nessa situação, mas foi o melhor para a equipe".

O treinador Brett Brown explicou que a equipe titular tem lutado muito, que passa todas as noites estudando maneiras de melhorar, e acredita que pode elevar o jogo de Horford. Completou dizendo que conversou com Horford sobre ajudá-lo a ajudar a equipe, desconsiderando a defesa na segunda unidade foi a maneira de incluir o veterano. Ainda explicou que foi o que fizeram com Ginobili nos Spurs, e ressaltou a qualidade de Horford, dizendo que os finais das partidas serão a resposta de sua ação.

A unidade titular com Embiid, Simmons, Harris, Richardson e Horford superava os oponentes em 8.5 pontos por 100 posses, mas as lesões não deixam esses atletas atuarem juntos a um mês. No último mês, esse quinteto estava vencendo por 3.6 por 100 posses, os Sixers se mostravam frustrados com o desempenho. O difícil foi juntar a dupla Embiid/Horford, que são uma das dez duplas mais superadas da liga em termos de pontuação, não funcionaram juntos e Horford acabou sendo mais utilizado quando Embiid ia para o banco, o que lhe sobrecarregava.