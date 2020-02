Jordan o mais dominante da história





Esse é um daqueles temas bem polêmicos, mas que eu gosto dele exatamente por isso. Gera muita discussão de gerações, isso é o principal objetivo, fazer com que as gerações mais novas não fiquem bitoladas só nos atletas de agora.

A ideia desse texto surgiu hoje de uma discussão em dos muitos grupos de NBA que tenho no whatts, falavam sobre atletas dominantes e difíceis de serem marcados e alguém postou um print de um comentário comparando Embiid e Shaquille O'Neal no mesmo nível. Bem depois disso discutimos sobre quem é o jogador mais dominante da história, e eu tenho duas respostas, o cara mais dominante fisicamente e o cara que realmente dominou o jogo.

Primeiro vamos falar sobre o cara mais dominante fisicamente da liga, esse podemos falar sem ter que pensar em mais de um nome. Desde sua chegada na NBA, Shaquille O'Neal sempre foi uma força da natureza, uma aberração, um cara que sempre dominou o garrafão, atacando e defendendo muito bem. Em suas primeiras em 14 temporadas o pivô teve médias de 26.3 pontos, 11.8 rebotes e 2.5 tocos e claro com duas tabelas quebradas.

Shaq poderia ser o cara mais dominante da liga em todos os sentidos, mas ele não foi tão dedicado assim, ele retornava muito acima do peso na off-season e isso sempre lhe prejudicou um pouco. Ainda assim, era impossível alguém parar Shaq no garrafão sua melhor temporada na carreira foi 1999/00 com 29.7 pontos, 13.6 rebotes e 57,4% de aproveitamento dos arremessos. O pivô atuou por 18 temporadas na liga, teve médias na carreira de 23.7 pontos, 10.9 rebotes e 2.3 tocos por partida, o primeiro three-peat dos Lakers até hoje é considerado por todos que foi conquistado por conta dele e sua dominância na liga.

Mas se Shaq não foi o jogador mais dominante da liga, quem foi? Bem temos Lebron James que é um atleta excepcional e que poucos conseguem pará-lo, mas que ainda assim mesmo com oito finais na carreira só venceu três. Obviamente, um cara que chegou a seis finais, ganhou seis títulos e foi MVP das finais seis vezes, único na história com esse aproveitamento é o cara mais dominante da liga. Já sabem de quem eu estou falando certo?

Michael Jordan, o cara mais dominante da história da NBA e GOAT do basquetebol, desde a sua chegada ele mostrou que era acima da média, muito acima da média. Na sua temporada de novato anotou 28.2 pontos, 6.5 rebotes e 5.9 assistências com 51,9% de aproveitamento dos arremessos sendo titular em todos os jogos. Além disso, já na primeira temporada foi All-Star, mostrando que era um atleta com muito potencial. Vocês irão me questionar certamente, ah mas ele foi derrotado pelos Pistons duas vezes nas finais do Leste, mas isso que o tornou um monstro, pois teve de treinar mais, ficar mais forte e aprender a jogar de maneira diferente para obter sucesso.

Jordan têm a maior média de pontos na carreira da história, com 30.1 pontos por partida, não atoa foi o cestinha da liga por 10 temporadas. Mas o que lhe tornou tão dominante? Sua capacidade de se adaptar a qualquer marcador, Jordan podia bater pra dentro e enterrar na cabeça de qualquer um, ou fazer uma bandeja cheia de acrobacias, chutar de média distância com facilidade, meter bolas de três, e o principal, fazer um fadeway que nunca foi marcado. Sua melhor temporada na liga, numericamente falando, foi a temporada 1988/89 com 32.5 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e 2.9 roubos de bola, Jordan temporada de 35 pontos, mas nessa suas médias foram melhores na demais estatísticas.