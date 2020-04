As maiores trocas desde 2010

Salve galera, já começo esse texto explicando que é totalmente opinativo, eu vou elencar aqui as três maiores trocas que aconteceram na NBA entre 2010 e 2019. Me embasei em um artigo da Bleacher Report ( B/R ) e nas movimentações pelos sites da NBA, The Score e ESPN dos USA.

Eu resolvi elencar três trocas que trouxeram grande impacto para suas franquias, normalmente uma equipe se sai melhor que outra nessas negociações e algumas vezes podem tornar uma franquia vencedora. As movimentações que escolhi fizeram as franquias melhores, mas nenhuma delas conseguiu um título ainda. Vamos ao top três então:









3. NEY YORK KNICKS E CARMELO ANTHONY: Em 2011 os Knicks conseguiram receber Carmelo Anthony dos Nuggets, uma troca que fez a franquia voltar a ficar nos holofotes. A negociação levou Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Corey Brewer, Renaldo Balkman, Anthony Carter, Shelden Williams e uma escolha de primeira rodada de 2016 para os Knicks. Os Nuggets receberam Danilo Gallinari, Wilson Chandler, Raymond Felton, Timofey Mozgov, Kostas Koufos, uma escolha de segunda rodada de 2012, uma escolha de segunda rodada de 2013, uma escolha de primeira rodada de 2014, uma escolha de primeira rodada de 2016 e direito de trocar a escolha de 2016 com os Nuggets. Eddy Curry, Anthony Randolph, uma escolha de segunda rodada de 2015 para o Minnesota Timberwolves.

A chegada de Melo foi incrível para os Knicks, uma franquia que na época não chegava aos Playoffs a seis temporadas e tinha um título da temporada de 1973. Com Stoudemire jogando como um MVP, a chegada de Melo e Billups, a franquia conseguiu montar um big three. A troca valeu muito a pena para a franquia de Nova Iorque, nas suas seis temporadas com os Knicks, Melo teve médias de 24.7 pontos, 7 rebotes, 3.2 assistências e 1 roubo de bola em 36 minutos por jogo. Pra mim onde o ala mostrou seu melhor basquete, jogando a nível de MVP e sendo um atleta decisivo.

Entretanto, os Knicks chegaram aos Playoffs três vezes em sete oportunidades com o ala no elenco, na melhor temporada conseguiram 54 vitórias e uma eliminação na segunda rodada da temporada 2012/13. Na temporada de 2017 Melo foi negociado para o Thunder por Enes Kanter, Doug McDermott e uma escolha de segunda rodada que mais tarde se tornou Mitchell Robinson.

Denver conseguiu selecionar Jamal Murray como a 7° escolha em 2016, enquanto Gallinari, Chandler e Mozgov foram titulares bem produtivos por várias temporadas. Mozgov foi para os Cavs por duas escolhas de primeira rodada. O Timberwolves foi quem menos aproveitou a troca, conseguindo 57 partidas de Randolph como reserva, e negociando posteriormente Brewer e Koufos.









2. LOS ANGELES CLIPPERS E CP3: Chris Paul indo para os Clippers foi impressionante, especialmente pelo fato de sua ida para os Lakers alguns anos antes ter sido vetada. Na negociação os Clippers receberam CP3, 350 mil dólares e uma escolha de segunda rodada de 2015, enquanto os Pelicans receberam Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu e uma escolha de primeira rodada de 2012.

O armador chegou aos Clippers com 26 anos, no auge de sua carreira, 4 x All-Star, liderando a NBA em assistências duas vezes e em roubos de bola três vezes. Os Hornets receberam Gordon com médias de 22.3 pontos, 4.4 assistências, 1.3 roubos de bola. Kaman era um pivô titular regular e Aminu mostrou ser uma forte promessa defensiva. A escolha foi de número 10, Austin Rivers chegou para franquia para completar a nova cara de New Orleans ao lado de Anthony Davis.

Essa troca representou a mudança para os Clippers, vivendo suas melhores temporadas da história da franquia, a combinação de CP3, Griffin, DeAndre Jordan e JJ Redick levou a equipe a seis aparições seguidas nos Playoffs e 24 vitórias na pós-temporada, a criação de Lob City fez os Clippers uma das equipes mais legais a serem assistidas.

CP3 foi trocado para os Rockets por um pacote de sete jogadores, e uma escolha de primeira rodada, incluindo Montrezl Harrell, Patrick Beverly e Lou Williams. Os três são alguns dos principais atletas da atual equipe, segunda melhor do oeste e com um recorde de 44-20. Os Pelicans só conseguiram usar Gordon por cinco temporadas, sem nunca conseguir as mesmas médias de novato em Los Angeles, Kaman saiu na temporada seguinte que chegou, Aminu e Rivers não renderam o que se esperava e apenas AD salvou a franquia por um tempo.









1. HOUSTON ROCKETS E JAMES HARDEN: Essa troca foi a que escolhi como a melhor, mas pelo potencial pois James Harden causou muita mudança para os Rockets, conseguindo fazer a franquia ser uma competidora e contender ao título. Na troca os Rockets receberam James Harden, Cole Aldrich, Daequan Cook e Lazar Hayward e o Thunder recebeu Jeremy Lamb, Kevin Martin, uma escolha da primeira rodada de 2013, uma escolha de segunda rodada de 2013, e uma escolha de primeira rodada de 2014.

Logo de cara todos sabiam que Houston se deram melhor com a troca, antes mesmo de Harden se tornar o melhor ala da liga e um MVP. Martin marcou mais de 20 pontos em seis temporadas e Lamb foi trocado por uma escolha. Na época, Harden recebeu uma proposta de 55,5 milhões em quatro anos, recusando-se a colocar 60 milhões depois de já ter pago muito dinheiro em Kevin Durant, Russell Westbrook e Serge Ibaka, uma pena para a franquia de Oklahoma.

Agora em sua oitava temporada no Rockets, Harden têm médias de 29.6 pontos, 6 rebotes, 7.7 assistências, 1.8 roubos de bola em 37.1 minutos por jogo. Essa é a terceira temporada consecutiva que vai liderar a liga em pontuação, foi All-Star em todas suas oito temporadas com os Rockets, sendo MVP na temporada 2017/18.

O Thunder só se ferrou com a troca, em 2013 conseguiram selecionar Steven Adams que foi a única coisa boa dessa negociação. Porque as outras escolhas (Alex Abrines e Mitch McGary) desempenharam papéis limitados no banco ou foram dispensados. Martin jogou uma temporada apenas e Lamb teve médias de sete pontos por três temporadas antes de ser trocado.