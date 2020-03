Ele voltou

O Los Angeles Clippers está em terceiro no Oeste, a conferência mais disputa da liga há anos, mas nem tudo é o que parece. As coisas não andam boas dentro do vestiário, alguns jogadores não estão gostando do "tratamento preferencial" que Paul George e Kawhi Leonard recebem, como foi dito por algumas fontes à Jovan Buha e Sam Amick, do The Athletic. Os Clippers cancelaram dois treinos nessa temporada e vários jogadores, que estavam querendo treinar, acreditam que Kawhi conversou com os executivos e pediu o cancelamento das atividades. O treinador Doc Rivers desmentiu os boatos sobre a influência do atual MVP das finais. O pivô Montrezl Harrell esclareceu as discussões da equipe após uma derrota por 26 pontos para o Memphis Grizzlies no começo deste mês. O atleta falou após a partida: "Não somos uma grande equipe. Acabamos de nos reunir este ano. Temos dois jogadores que não faziam parte da equipe no ano passado, acho que é isso que precisamos perceber e acordar. S…