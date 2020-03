Giannis o MVP da temporada que não acabou

O MVP da temporada

Essa temporada da NBA estava espetacular, o duelo entre Lebron James e Giannis Antetokounmpo pelo prêmio de MVP muito acirrado e disputado a cada partida. Antes da pandemia de Covid-19, o grego era o favorito para vencer o título de MVP de forma consecutiva, um grande feito para um atleta estrangeiro.

Sabemos o quanto Lebron está voando na temporada, aos 35 anos e parecendo ser um cara interminável, deixando os Lakers apenas três partidas atrás dos Bucks que têm a melhor campanha. O mais incrível é que Antetokounmpo têm apenas 30.9 minutos por partida, e mesmo assim sua equipe é a melhor da liga, foi a primeira a classificar pros Playoffs e o grego melhorou suas médias em mais uma temporada.

Até o momento, Lebron James têm médias de 25.7 pontos, 10.6 assistências, 7.9 rebotes, 34.9 minutos e 49,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Giannis tem médias de 29.6 pontos, 5.8 assistências, 13.7 rebotes, 30.9 minutos e 54,7% de aproveitamento nos arremessos. Podemos notar aqui que Lebron é um melhor passador, mas ele está jogando como um armador nessa temporada, o grego continua sendo uma arma ofensiva absurda, dentro do garrafão continua sendo o atleta que mais pontua na liga e isso faz com que as vezes seja defendido por 3, 4 jogadores, o que facilita muito o jogo dos demais companheiros de equipe.

Antetokounmpo não joga como armador principal, mas muitas vezes ele é o cara que carrega a bola e organiza as jogadas a pedido de Budenholzer, com suas passadas rápidas e longas consegue passar pelos adversários e rapidamente quebrar as defesas adversárias. O grego tem média de 1.09 pontos por posse de bola quando carrega a mesma e 1.19 quando recebe a bola, melhorou também seus arremessos de três, arremessando 4.8 bolas por jogo (maior marca da carreira) e aumentando seu aproveitamento de 25,6% para 30,6%.

Outro ponto relevante a ser destacado é a defesa do grego, Antetokounmpo é o melhor defensor da liga no momento, os Bucks são a melhor defesa da liga classificada com 101.6, com o grego a pontuação é 96.5 e sem ele em quadra sobe para 104.2. Pra se ter uma ideia, no garrafão toda equipe que enfrenta os Bucks arremessa em média 9.8 pontos abaixo do normal em arremessos de um metro e meio da cesta. Além disso, utiliza toda sua estatura e envergadura para marcar, conseguindo fazer cobertura no pick and roll e ainda assim contestar um arremesso.

O fato mais incrível dessa temporada é referente aos minutos jogados, o grego pode ser o MVP com o menor tempo de quadra na história. A melhor marca no momento é de Curry quando foi MVP em 2014/15 com 32.7 minutos, Antetokounmpo na temporada passada teve 32.8 minutos de quadra e se vencer o prêmio agora será com apenas 30.9 minutos. Esse certamente é o ponto mais impressionante dessa corrida para MVP, e seria um grande feito para história da liga.

Na minha opinião Lebron e Antetokounmpo são os melhores atletas da liga, mas o fato do grego aumentar suas médias a cada temporada, e conseguir jogar menos de 31 minutos por jogo e manter as médias que tem, sendo o melhor defensor da liga lhe credenciam como o MVP sem contestação.