Lebron é o melhor jogador da história com 35 anos?

Papai Lebron é um atleta que parece ser interminável









O título do texto já dá uma ideia do que vou falar, Lebron James está tendo mais uma vez uma temporada espetacular, liderando a liga em assistências e atuando como armador depois de dezesseis temporadas. Fiz uma comparação entre grandes lendas da NBA com a mesma idade, e abaixo trago as estatísticas de cada atleta e a resposta pra pergunta do título.

Fui procurar grandes astros da NBA e suas temporadas aos 35 anos, Kobe usei dados dos 34 pois com 35 jogou apenas 6 partidas e se machucou. Jordan com 34 anos, sua última temporada antes da segunda aposentadoria e seu retorno aos 38. Os demais atletas selecionados foram Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird e Karl Malone, todos jogadores que atuaram em alto nível até sua última temporada na NBA.

Olhando as estatísticas temos dados bem interessantes, primeiro notamos que Wilt Chamberlain continuava um monstro nos rebotes com 19.2 por jogo. No geral todos mantiveram uma média de pelo menos 20 pontos, a exceção de Chamberlain, mas notamos que Jordan foi quem manteve a média mais alta. Lebron têm a melhor média de assistências, e atuando como armador vive sua melhor temporada na carreira nessa estatística e vêm se destacando com sua visão de jogo e cuidado com a bola.

Todos atletas aqui mencionados tiveram uma longevidade na liga, as médias acima demonstram isso, mas o que pode fazer um deles se destacar acima dos demais? Primeiramente títulos e prêmios individuais, dos atletas acima citados Michael Jordan e Wilt Chamberlain são os únicos que foram campeões da NBA aos 35 anos, Jordan foi ainda MVP da temporada e das finais de 1998 e Chamberlain foi o MVP das finas de 1972.