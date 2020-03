O mais difícil de defender

Antetokounmpo elogiou Harden em live





Foi assim que Giannis Antetokounmpo se referiu sobre Jamens Harden, depois do que foi dito e da tensão entre os astros por conta do All Star Game, parece que o respeito existe entre as estrelas.

Durante uma live realizada ontem em seu Instagram, o Greek Freak estava respondendo perguntas dos fãs e falou que o Barba é o jogador mais difícil de ser marcado na NBA. Uma batalha verbal entre as estrelas vêm rolando desde agosto do ano passado, quando Harden disse ao 97.9 The Box que ele não ganhou o prêmio de MVP por conta da narrativa da mídia: "Acho que quando a mídia cira uma narrativa sobre alguém desde o início do ano, eles apenas pegam essa narrativa e seguem até o final do ano".

O grego deu uma atiçada no fogo em fevereiro, quando escolheu outras pessoas ao invés de Harden para sua equipe e disse que procurava alguém que "passasse a bola". Logo depois do evento, em uma entrevista a Rachel Nichols da ESPN, Harden criticou o grego dizendo que ele apenas corria e usava sua altura para enterrar, e ainda falou que ele precisou aprender a jogar e ter habilidades.